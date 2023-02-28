Один планировал свадьбу, у другого были дети: что вспоминают о погибших спасателях в Хмельницком

В ночь на 27 февраля страна-террористка атаковала Хмельницкий иранскими дронами-камикадзе. Во время вражеского обстрела погибли два спасателя, находившиеся на месте ликвидации пожара после попадания одного из БПЛА.

С 21-летним Владиславом Двораком и 31-летним Сергеем Севруком простились в городе 28 февраля. Известно, что Владислав умер на месте ликвидации пожара, а 31-летний Сергей Севрук – в больнице.

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Что известно о погибших спасателях

Знакомые спасателей описывают их с теплом и болью. В частности, заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Хмельницкой области Андрей Козак подчеркнул, что гибель мужчин – это большая потеря для спасательной семьи как Хмельнитчины, так и всей Украины.

Ребята не щадя своей жизни, спасали других людей. А ра*истские мрази их убили. Никогда не простим и отомстим,

– сказал он.

Так, Владислава Дворака коллеги вспоминают как мужчину, преданного своему делу. Они отмечают, что немногие любили службу так, как он. Он работал в ГСЧС с 2021 года и был командиром отделения пожарной части. У него осталась невеста, с которой он планировал свадьбу.

Мать Владислава с горем отметила, что сын был ее надеждой и опорой. "Мой сын – надежда и опора. Скучаю и люблю", – написала она в соцсети.

В Сергея Севрука же, который был младшим сержантом службы гражданской защиты, остались жена и две маленькие дочери. А всего через восемь дней ему должно было исполниться 32 года.

Его коллеги подчеркнули, что навсегда запомнят Сергея мужественным и ответственным спасателем.

Он так хотел эту работу. Он спасал, а его не спасли,

– сказали родные Сергея возле его гроба.

В Хмельницкому простились с погибшими героями / Источник фото "Всем"

Провожали в последний путь на коленях

Провести в последний путь и отдать почести спасателям в Главное управление ГСЧС области пришли родные и друзья мужчин, а также немало неравнодушных горожан. Среди них были и правоохранители, спасатели и нацгвардейцы.

Около фотографий мужчин, которые ценой собственной жизни спасали чужие, лежало снаряжение пожарных и много цветов. Когда же погибших проносили по улице города, их провожали на коленях, под звук пожарной сирены.

Известно, что Сергей Севрук был похоронен в Деражне, а его коллега Владислав Дворак – в Шепетовском районе города.

Провожали мужчин на коленях и под звуки пожарной сирены / Источник фото "Всем"

4731 2191 2045 9858 – Дворак Иван, отец Владислава,

5168 7573 9301 1525 – Петрович Наталья, сестра Сергея.

Отметим, что родные погибших открыли в соцсетях сбор средств в помощь семьям. Все неравнодушные могут приобщиться по реквизитам:

Что известно об атаке дронами: коротко