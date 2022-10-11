Как ВСУ обнаруживают и борются с иранскими дронами: ответ Воздушных сил

Украинские военные эффективно уничтожают иранские дроны-камикадзе, как днем, так и ночью. Вчера в ОК "Центр" уничтожили все, которые летели к цели – а сегодня в ОК "Юг" также ликвидировали эти дроны, фактически оба раза это было в темное время суток.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он также отметил, что такие цели мы активно прорабатываем, сегодня удалось "приземлить" 13 дронов.

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"Обнаружить его на радаре не сложно, это не такая уж малозаметная цель", – говорит Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, расходится в средствах уничтожения, потому что иранские дроны могут лететь на большом расстоянии друг от друга, могут группами.

Поэтому на всей территории нашего государства нужно размещать средства, которые могут обнаруживать такие цели. Мы можем пользоваться для ущерба как ПЗРК, так и ЗРК,

– говорит он.

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