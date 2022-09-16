Брошенная техника и уничтоженная инфраструктура: какой стала дорога в Балаклею – потрясающее видео

Украинские военные 8 сентября освободили Балаклею из российской оккупации. Сейчас город – в руинах, а на дорогах валяется много российской техники.

Балаклея находилась под оккупацией российской армии со 2 марта. Как сейчас выглядит город – смотрите в видео 24 канала.

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Как выглядит освобожденная Балаклея

Балаклея стала первым городом, с которого началось громкое и молниеносное освобождение Харьковщины. Радостную новость 8 сентября сообщил президент Владимир Зеленский, а уже через 2 дня – в городе подняли украинский флаг.

Сейчас по дороге в населенный пункт – настоящая выставка российской военной техники. Танки, КамАЗы и другая техника с пометками оккупантов так и осталась стоять на дороге в Балаклею. Возле них – разбитые автомобили и таблички, предупреждающие о минах.

Местные жители, когда видят украинских военных, радостно им машут. Они счастливы, что наконец-то могут вернуться к свободной жизни и благодарят за это своих защитников.

Последствия оккупации Балаклеи: видео, как выглядит город

Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский рассказал, что в начале полномасштабной войны многие жители Балаклеи пропали без вести. Информации о них нет до сих пор. Раньше в городе проживало 28 тысяч человек, а сейчас – 8 – 10 тысяч. По словам Масельского, все школы, амбулатории и больницы полностью уничтожены.

В Балаклее разбирают завалы и достают из-под них тела людей. Власти города усиленно работают над его восстановлением.

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