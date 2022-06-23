Как выглядит обстрелянный Лисичанск: уникальное видео из города, который россияне поливают огнем

Россияне воюют не качественно, а количественно. Имея множество оружия, они просто поливают обстрелами украинские населенные пункты в районе горячих боевых действий.

Под беспощадным огнем российских оккупантов оказалась, в частности, Луганская область. Регион просто стирают с лица земли, чтобы выдать потом за "победу", якобы отвоевавшую.

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Циничный обстрел Лисичанска

Город Лисичанск стал новой-старой мишенью для постоянных обстрелов врага. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что населенный пункт страдает от плотного огня российских захватчиков.

По словам Гайдая, на этом направлении россияне сосредоточили более ста единиц реактивных систем залпового огня. А ствольной артиллерии и минометов там столько, что они покрывают плотным огнем целые кварталы.

К сожалению, есть многочисленные потери среди мирных горожан.

Журналистам удалось снять на видео, как российская артиллерия уничтожает гражданскую инфраструктуру в бешеных масштабах.

Обстрел Лисичанска: смотрите видео

Но Гайдай заверил, что, несмотря на тотальный огонь, город стоит на передовом украинском сопротивлении российским оккупантам. Лисичанск обороняется.

Военная ситуация в городе

Россияне хотят захватить Лисичанск, как и всю территорию Донбасса. Они уже двигаются в город с юга, а его жители чувствуют это приближение постоянными обстрелами. Аналитики предполагают, что они могут попытаться повторить ситуацию в Мариуполе. Ведь российские оккупанты не пытаются прорваться в город через реку со стороны Северодонецка. Вместо этого уходят с южного края, чтобы иметь возможность нивелировать ту защиту, которую украинским военным дает Северский Донец.

Боеприпасов для обстрела лисичанские россияне не жалеют, стреляют из разного вида оружия, чтобы уничтожить все подряд. Несмотря на сильное наступление, украинские герои удерживают врага возле города. По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, россияне для обстрела Лисичанска используют "Пионы", авиабомбы, ракеты, системы залпового огня.

В планах российских оккупантов также захватить трассу Бахмут – Лисичанск. Для этого они хотят закрепиться на господствующих высотах Берестовой. Трассу мы все равно не используем, потому что она под постоянным вражеским обстрелом. Чтобы усилить свою группировку, враг перебросил в одну батальонную тактическую группу из состава Центрального военного округа в район Новотошковского.

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