Появились спутниковые снимки уничтоженного ВСУ понтонного моста через Ингулец

Благодаря спутнику Planet Labs удалось увидеть уничтоженный понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области, который российские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец.

Снимки датируются 5 сентября и на них заметны значительные повреждения самого Дарьевского моста, рядом с которым оккупанты построили понтонную переправу.

Важно Дарьевский мост и переправа через Ингулец находятся под контролем ВСУ, — ОК "Юг"

Об успешных операциях ВСУ на южном направлении, в частности, об уничтожении этой переправы накануне сообщило оперативное командование "Юг".

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 370 огневых задач по поражению ПВО врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС, — говорилось в сообщении ОК "Юг".



Как выглядит понтонный мост вблизи Дарьевки Херсонской области / Фото Радио Свободы

На спутниковом снимке Planet Labs, кроме разрушенного рядом понтонного и поврежденного Дарьевского мостов, можно увидеть повреждение здания у речного причала, где с начала полномасштабного вторжения россии стоит неидентифицированное судно.



Неидентифицированное судно у речного причала / Фото Радио Свободы

26 августа Вооруженные Силы Украины "остановили эксплуатацию" Дарьевского моста Херсонской области.

Дарьевский мост – это мост через реку Ингулец возле села Дарьевка Херсонского района Херсонской области на автодороге E58.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты строят понтонный мост вплотную к поврежденному украинскими ударами Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом свидетельствовали спутниковые снимки за 27 августа. На них видно, что понтонная переправа простирается почти до середины Антоновского моста.

В июле ВСУ уже наносили удары по трем мостам в Херсонской области, в частности:

Антоновском,

Дарьевском,

Каховском,

Власти объяснили, что это "значительно ослабило" логистику оккупантов.

Добавим, что в Херсонской области продолжает процветать "хлопок". В сети появились сообщения о том, что люди видят дым вблизи Дарьевского моста.

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