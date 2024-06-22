Достаточно поразить радары

Эти нюансы объяснил эксперт по авиации и ведущий научный сотрудник НАН Валерий Романенко для 24 Канала в контексте подготовки масштабных операций в Крыму.

Полный текст Для чего Украина массово уничтожает ПВО россиян в Крыму и помогут ли им новейшие С-500

В целом при поражении радара весь комплекс выходит из строя, пока его не пополнят новым радаром. Несмотря на то, что в целом пусковые установки могут быть и неповрежденными,

– отмечает Романенко.

Проблемы российской ПВО

Удары по ПВО в Крыму пока продолжаются параллельно с ударами по Белгородской области и атаками украинских дронов по объектам военно-промышленного комплекса России.

При этом Валерий Романенко отмечает, что операции в Крыму и в районе Белгорода имеют разные цели.

в первом случае – это подготовка к будущим ударам по уничтожению логистики врага,

во втором – защита прифронтовых территорий, которые россияне атакуют с помощью С-300.

Справочно. За последние 2 месяца во временно оккупированном Крыму поражено 15 дивизионов систем ПВО. Среди них: С-300, С-350 и С-400. Поражения фиксировали в районах Джанкоя, Черноморского, Мысового, мыса Тарханкут, Евпатории, Сак, Донского, Севастополя, аэродрома Бельбек, Алушты и горы Ай-Петри.