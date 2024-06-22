Достаточно поразить радары
Эти нюансы объяснил эксперт по авиации и ведущий научный сотрудник НАН Валерий Романенко для 24 Канала в контексте подготовки масштабных операций в Крыму.
Полный текст Для чего Украина массово уничтожает ПВО россиян в Крыму и помогут ли им новейшие С-500
В целом при поражении радара весь комплекс выходит из строя, пока его не пополнят новым радаром. Несмотря на то, что в целом пусковые установки могут быть и неповрежденными,
– отмечает Романенко.
Проблемы российской ПВО
Удары по ПВО в Крыму пока продолжаются параллельно с ударами по Белгородской области и атаками украинских дронов по объектам военно-промышленного комплекса России.
При этом Валерий Романенко отмечает, что операции в Крыму и в районе Белгорода имеют разные цели.
- в первом случае – это подготовка к будущим ударам по уничтожению логистики врага,
- во втором – защита прифронтовых территорий, которые россияне атакуют с помощью С-300.