Достатньо уразити радари
Ці нюанси пояснив есперт з авіації та провідний науковий співробітник НАН Валерій Романенко для 24 Каналу в контексті підготовки масштабних операцій в Криму.
Повний текст Для чого Україна масово знищує ППО росіян у Криму та чи допоможуть їм новітні С-500
Загалом при ураженні радару весь комплекс виходить з ладу, допоки його не поповнять новим радаром. Попри те, що загалом пускові установки можуть бути й неушкодженими,
– зазначає Романенко.
Проблеми російської ППО
Удари по ППО в Криму наразі триваєють паралельно з ударами по Бєлгородській області та атаками українських дронів по об'єктах військово-промислового комплексу Росії.
При цьому Валерій Романенко наголошує, що операції в Криму та в районі Бєлгорода мають різні цілі.
- у першому випадку – це підготовка до майбутніх ударів зі знищення логістики ворога,
- у другому – захист прифронтових територій, які росіяни атакують за допомогою С-300.