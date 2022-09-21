Выживание в оккупации: где жители Мариуполя берут деньги и еду

Гуманитарная ситуация во временно оккупированном Мариуполе – критическая. Люди должны стоять в очереди за хлебом, не могут себе позволить его купить. Нет денег, привычной работы и обещанных заоблачных выплат.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя. Он описал, как сейчас проходит обычный день мариупольца и за что выживают оставшиеся в городе люди.

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Денег почти нет

Так, по словам советника мэра города, чтобы выжить, жители вынуждены брать деньги у оккупантов.

Кто может, трудится. Однако должны разбирать завалы домов, которые разрушили сами войска агрессора. Некоторые без соответствующей квалификации работают на "строительстве".

Остальные торгуют на рынках или в магазинах. Больше вариантов заработка в Мариуполе нет.

Это две составляющие – одни разбирают завалы. С другой стороны, у кого есть какая-нибудь коммерческая жилка, едут в Донецк. Там скупают продукты и продают в магазинчиках или на базарах дороже в четыре раза,

– добавил Андрющенко.

Россияне спаивают людей

Приблизительно так и пытаются справиться. Однако нельзя сказать, что это похоже на настоящую жизнь. Намеков на базовый довоенный уровень нет. Исчезло горючее, гуманитарку не довозят – ее сузили в льготные группы. Денег людям не хватает.

"Людей просто угнетают и маргинализируют. В Мариуполе этим не удовлетворены. Чтобы все точно "нормально" чувствовали себя, их постоянно спаивают. Это не тайна. Бутылка водки в городе стоит дешевле, чем бутылка воды того же объема", – добавил советник мэра. города.

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