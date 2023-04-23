Об этом 24 Каналу рассказал Валерий Клочок – руководитель Центра общественной аналитики "Вежа". По его словам, Запад должен понять, какими способами может повлиять на внутренние процессы в России.

Читайте также США предупредили НАТО, что Путин еще может применить ядерное оружие, – Reuters

Воздействие на внутриполитическую ситуацию России

Если в процессе возможных переговоров Украина поставит России условие вывести все войска с наших территорий, то этот процесс может растянуться на годы. Важно отметить, что в 2024 году в ряде европейских и не только стран будут проходить выборы. В этом случае необходимо понять, какие инструменты демократического влияния на политику и конструкцию другого государства, в частности России.

Мы не можем даже гипотетически предположить, что страны Запада собирают войска НАТО, заходят одной колонной на Красную площадь. Убирают оттуда Путина, ставят туда свою временную администрацию и говорят россиянам, чтобы они проводили у себя демократические процессы. Такой сценарий уже хотели применить в Афганистане, но не сработало,

– отметил Валерий Клочок.

Очевидно, что Запад никогда не позволит себе сделать что-то подобное, потому что это подрывает устои мировой демократии. В то же время, по мнению Клочка, Западу нужно вливать деньги в оппозиционное движение в Беларуси и России. В частности, создавать диверсионные группы и условия для нормального существования мощных оппозиционных политических сил за рубежом.

"Действительно, Западу нужно понимать, какими методами, инструментами и средствами они могли бы влиять на внутриполитическую ситуацию в России", – подчеркнул руководитель Центра гражданской аналитики.

Он добавил, что было бы уместно принять во внимание информационные во время холодной войны.

Валерий Клочок о мировой безопасности: смотреть видео

Изменение Беларуси важно

Валерий Клочок убежден, что Беларусь является определенным столбом России. Со слабой экономикой, но обширной территорией, плацдармом для противостояния России странам НАТО.

Это может казаться, на первый взгляд, мелочью, но нет. В начале широкомасштабного вторжения они говорили о "союзных войсках", "союзных отраслях" и так далее. То есть они формировали мнение широких масс, за рубежом, в том числе, что Беларусь является неотъемлемой частью России,

– заметил Клочок.

Если такие процессы начнутся в Беларуси и там смогут сместить Лукашенко, тогда соответственно и Путин, и все, кто будет смотреть на это со стороны, будут понимать неотвратимость таких процессов в России. Если Западу, например, удастся изменить Беларусь, то это будет огромное наследие как для безопасности Украины, так и Европейского Союза.

Ситуация в России сложная, но не пропащая

Поэтому временной промежуток до 2024 года очень мал, поэтому критически важно понять, каким образом мир может повлиять на внутриполитическую ситуацию в России.

Я считаю, что в этом коротком временном промежутке – никак. Нет на это времени. Но процесс надо запускать уже вчера, а не говорить, что завтра не будет времени и т.д.

– подчеркнул Клочок.

Если предположить, что Владимир Путин выиграет на выборах 2024 года с преимуществом в 1%, то можно было бы утверждать, что в России запустились серьезные внутриполитические процессы.

Впрочем, только когда в России будут сформированы определенные группы людей с критическим мышлением, которые морально готовы к тому, что Путин больше не будет председательствовать страной, тогда и будут предпосылки для переговоров и изменения внутренней ситуации в России после 2024 года.

Страх и раскол внутри России: последние новости