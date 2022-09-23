США не будут бить ядеркой, но НАТО вступит в войну, – политтехнолог об ответе Запада

Джо Байден предупредил путина о последствиях применения ядерного оружия. Американский лидер отметил, что в таком случае США предпримет действия, которые мир не видел со времен Второй мировой войны.

Вероятно, говорится именно о применении ядерного оружия в ответ. Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.

Это будет иметь последствия, — Байден пригрозил путину относительно использования ядерного или химического оружия

США могут утопить флот россии

А американский генерал Бен Ходжес заявил, что если россия применит ядерное оружие против Украины, то в ответ США потопят черноморский флот страны-агрессора. Однако, по словам генерала, ответ не будет ядерным .

Шейтельман предположил, что это объясняется тем, что черноморский флот расположен в Крыму и Соединенные Штаты не будут наносить ядерный удар по территории Украины.

Ключевое тут другое, что Америка нанесет удар. Нам должно быть неважно она ядерным оружием ударит в ответ или нет – Америка ударит,

– заметил политтехнолог.

Шейтельман прокомментировал ответ Запада на ядерные угрозы путина: смотрите видео

Когда НАТО может вступить в войну

"Если путин ударит по нам ядерной бомбой, а американцы не ответят, то он победил в этой войне", — отметил Шейтельман.

Впрочем, если же американцы нанесут ответный удар по любому российскому военному объекту, то на этом война закончится. Ведь страна-агрессор не способна противостоять блоку НАТО.

В момент ядерного удара НАТО, вероятно, вступит в войну на нашей стороне,

– предположил политтехнолог.

Что известно о ядерном терроре путина