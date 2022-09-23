США не будут бить ядеркой, но НАТО вступит в войну, – политтехнолог об ответе Запада
Джо Байден предупредил путина о последствиях применения ядерного оружия. Американский лидер отметил, что в таком случае США предпримет действия, которые мир не видел со времен Второй мировой войны.
Вероятно, говорится именно о применении ядерного оружия в ответ. Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.
Это будет иметь последствия, — Байден пригрозил путину относительно использования ядерного или химического оружия
США могут утопить флот россии
А американский генерал Бен Ходжес заявил, что если россия применит ядерное оружие против Украины, то в ответ США потопят черноморский флот страны-агрессора. Однако, по словам генерала, ответ не будет ядерным .
Шейтельман предположил, что это объясняется тем, что черноморский флот расположен в Крыму и Соединенные Штаты не будут наносить ядерный удар по территории Украины.
Ключевое тут другое, что Америка нанесет удар. Нам должно быть неважно она ядерным оружием ударит в ответ или нет – Америка ударит,
– заметил политтехнолог.
Шейтельман прокомментировал ответ Запада на ядерные угрозы путина: смотрите видео
Когда НАТО может вступить в войну
"Если путин ударит по нам ядерной бомбой, а американцы не ответят, то он победил в этой войне", — отметил Шейтельман.
Впрочем, если же американцы нанесут ответный удар по любому российскому военному объекту, то на этом война закончится. Ведь страна-агрессор не способна противостоять блоку НАТО.
В момент ядерного удара НАТО, вероятно, вступит в войну на нашей стороне,
– предположил политтехнолог.
Что известно о ядерном терроре путина
- Во время своего выступления 21 сентября президент страны-агрессора владимир путин в очередной раз пригрозил миру применением ядерного оружия. Он подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для якобы "своей защиты".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля владимира путина не является чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.
- На вероятные действия россии должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать сдерживать москву от агрессивных намерений. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
- Военный эксперт Петр Черник рассказал, что путин может прибегнуть к применению ядерного оружия, если осознает, какой конец его ждет. Однако если это произойдет, то это будет не только украинской проблематикой – все выйдет на глобальный уровень.