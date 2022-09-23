Ймовірно, мовиться саме про застосування ядерної зброї у відповідь. Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.
До теми Це матиме наслідки, – Байден пригрозив путіну щодо використання ядерної або хімічної зброї
США можуть потопити флот росії
Натомість американський генерал бен Ходжес заявив, якщо росія застосує ядерну зброю проти України, то у відповідь США потоплять чорноморський флот країни-агресорки. Однак, за словами генерала, відповідь не буде ядерною.
Шейтельман припустив, це пояснюється тим, що чорноморський флот розташований у Криму й Сполучені Штати не будуть завдавати ядерного удару по території України.
Ключове тут інше, те що Америка завдасть удару. Нам має бути неважливо вона ядерною зброєю ударить у відповідь чи ні – Америка ударить,
– зауважив політтехнолог.
Шейтельман прокоментував відповідь Заходу на ядерні погрози путіна: дивіться відео
Коли НАТО можуть вступити у війну
"Якщо путін ударить по нас ядерною бомбою, а американці не нададуть ніякої відповіді, то він переміг у цій війні", – відзначив Шейтельман.
Втім, якщо ж американці завдадуть удару у відповідь по будь-якому російському військовому об'єкту, то на цьому війна закінчиться. Адже країна-агресорка не здатна протистояти блоку НАТО.
У момент ядерного удару НАТО, ймовірно, вступить у війну на нашому боці,
– припустив політтехнолог.
Що відомо про ядерний терор путіна
- Під час свого виступу 21 вересня президент країни-агресорки владімір путін вкотре пригрозив світу застосуванням ядерної зброї. Він наголосив, що росія використає усі наявні засоби для начебто "свого захисту".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від очільника кремля владіміра путіна не є чимось новим. Але, за словами українського лідера, не можна відкидати ризики.
- На ймовірні дії росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати москву від агресивних намірів. Так вважає радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
- Військовий експерт Петро Черник розповів, що путін може вдатися до застосування ядерної зброї, якщо усвідомить, який кінець на нього чекає. Однак, якщо це станеться, то це буде тільки українською проблематикою – все вийде на глобальний рівень.