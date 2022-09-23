Ймовірно, мовиться саме про застосування ядерної зброї у відповідь. Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

До теми Це матиме наслідки, – Байден пригрозив путіну щодо використання ядерної або хімічної зброї

США можуть потопити флот росії

Натомість американський генерал бен Ходжес заявив, якщо росія застосує ядерну зброю проти України, то у відповідь США потоплять чорноморський флот країни-агресорки. Однак, за словами генерала, відповідь не буде ядерною.

Шейтельман припустив, це пояснюється тим, що чорноморський флот розташований у Криму й Сполучені Штати не будуть завдавати ядерного удару по території України.

Ключове тут інше, те що Америка завдасть удару. Нам має бути неважливо вона ядерною зброєю ударить у відповідь чи ні – Америка ударить,

– зауважив політтехнолог.

Шейтельман прокоментував відповідь Заходу на ядерні погрози путіна: дивіться відео

Коли НАТО можуть вступити у війну

"Якщо путін ударить по нас ядерною бомбою, а американці не нададуть ніякої відповіді, то він переміг у цій війні", – відзначив Шейтельман.

Втім, якщо ж американці завдадуть удару у відповідь по будь-якому російському військовому об'єкту, то на цьому війна закінчиться. Адже країна-агресорка не здатна протистояти блоку НАТО.

У момент ядерного удару НАТО, ймовірно, вступить у війну на нашому боці,

– припустив політтехнолог.

Що відомо про ядерний терор путіна