Как заставить Россию освободить захваченную украинскую территорию, – Зеленский назвал три инструмента

Есть только три инструмента, чтобы заставить Россию освободить захваченную украинскую территорию: оружие, санкции и выдворение россиян.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Мальты. По его словам, Россию нужно заставить как можно быстрее освободить захваченную украинскую территорию. И назвал три способа, как это сделать.

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Оружие

Первый – это оружие, позволяющее выстоять на поле боя и спасти наших людей, которых российские военные убивают. Убивают ежедневно и каждую ночь. Чем длиннее промедление с оружием, тем больше смертей,

– сказал Зеленский.

Санкции

Он отметил, что второй инструмент – это санкции против России. Самые болезненные – это потерять доходы от экспорта энергоресурсов, от торговли ими. А также получить полную блокаду банковских сделок. Поэтому это и нужно сделать, потому что агрессор должен получить наибольший ущерб за свои поступки.

"Эмбарго на российскую нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты – это необходимое условие для прекращения российского вторжения в Украину. Я знаю, что для вас, а также для некоторых других европейских стран это очень чувствительная тема. Учитывая, что суда под вашим флагом используются для транспортировки, в том числе и российской нефти", – сказал Зеленский.

Однако, по словам президента, все деньги, которые можно заработать на этом, будут перекрыты очень значительными потерями, если не удастся остановить продовольственный кризис – а значит, миграционный кризис – и если Россия пойдет дальше в Европу.

Третий инструмент

По словам Зеленского, после всех преступлений и зверств в Украине принимать на своей земле людей с российским паспортом – это теперь опасность.

Пора остановить действующие привилегии для граждан России. Начиная с золотых паспортов с привилегиями и заканчивая двойным гражданством. Не разрешайте, пожалуйста, использовать себя, не разрешайте использовать свой остров,

– подчеркнул президент Украины.

Он призвал проверять, кто из россиян пытается скрыться, используя мальтийскую юрисдикцию, блокировать принадлежащие россиянам недвижимость, яхты и счета, деятельность российских IT- и блокчейн-компаний, российские пропагандистские каналы. Потому что это уже не просто бизнес, а структуры, связанные с агрессивным российским государством.

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