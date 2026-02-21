"Искренний, прямолинейный и упрямый": CNN объяснило, как Зеленский успешно выбивал оружие у Запада

После начала полномасштабного вторжения Владимир Зеленский убедил большое количество стран, чтобы те предоставляли Украине военную и гуманитарную помощь. Тактика, которая сработала в случае с Европой и администрацией Байдена, не подействовала на Дональда Трампа.

Искренность и коммуникация – именно благодаря им президенту Украины удавалось выбивать для страны нужную помощь. Об этом в комментарии CNN рассказал советник главы государства Дмитрий Литвин.

Как Зеленский убедил мир помогать Украине?

По словам чиновника, Зеленский с самого начала решил обращаться за помощью не только к лидерам других государств, а непосредственно к их народам.

Он начал говорить напрямую с людьми. Многие лидеры начали помогать не потому, что он просил их лично, а потому что он обратился к их гражданам, а уже те обратились к своим руководителям,

– объяснил Литвин.

Общественное давление стало еще сильнее после первых освобождений украинских городов на Киевщине, когда открылись российские зверства, в частности массовые убийства гражданских.

Однако искренность и сильная коммуникация, которые хорошо сработали в Украине и Европе, не подействовали на президента США Дональда Трампа. Украина и Зеленский лично были для него болезненной темой давно.

Именно обвинения в том, что в 2019 году Трамп давил на украинского президента с требованием расследовать дело своего политического соперника Джо Байдена, стало основанием для первого импичмента Трампа.

Вернувшись в Белый дом, Трамп занял значительно более враждебную позицию в отношении Украины, чем его предшественник. Он обвинял Зеленского в диктатуре и неоднократно заявлял, что войну начала Украина, а не Россия. На этом фоне европейские дипломаты и некоторые американские законодатели предостерегали Зеленского от поездки в Вашингтон. Но он не прислушался.

Он ехал в Белый дом с убеждением, что украинцы правы и что они – жертва. Он хотел это показать Трампу. Но не до конца оценил ситуацию, и это ему дорого стоило,

– сказал один европейский дипломат.

"Он упрям и убежден, что знает лучше. Без этого он не был бы там, где есть сегодня. Но в некоторых переговорах это не срабатывает", – добавил дипломат.

Неудачная встреча, которую транслировали вживую на весь мир, завершилась тем, что Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в нежелании мира и в недостаточной благодарности. Несмотря на шок многих чиновников, в Украине эта встреча принесла Зеленскому поддержку. Его рейтинг вырос.

Не все были удивлены словами Вэнса. Европейские союзники уже имели опыт прямолинейной манеры Зеленского.

"Украинцы всегда были очень требовательными и прямыми, особенно в начале, постоянно просили больше", – отметил дипломат.

Во время первых месяцев полномасштабного вторжения Зеленский в разговорах с лидерами часто пропускал дипломатические формальности и сразу переходил к просьбе о большем количестве оружия.

Дипломат объяснил, что украинцы находились под постоянными атаками, боролись за выживание и остро нуждались в оружии. В Европе это хорошо понимали, ведь осознавали, что Украина воюет также и за их безопасность. В то же время он отметил, что в Киеве не было времени на формальные благодарности, однако на расстоянии, в частности в Белом доме, это воспринималось не так очевидно.

После неудачной встречи в Овальном кабинете Зеленский, по словам сенатора США Ричарда Блументаля, нашел способ эффективнее коммуницировать с Трампом. "Я думаю, он действовал очень ловко и проницательно в отношениях с этой администрацией. Он научился быть твердым и принципиальным, но в то же время выражать благодарность за то, что делает Америка. И я думаю, это искренне", – сказал Блументаль.

