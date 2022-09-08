Что делать женщинам, которые уже хотят идти на фронт

Если женщина хочет вступить в ряды Вооруженных Сил Украины и отправиться на войну, у нее всегда есть такая возможность. Фактически единственным требованием является удовлетворительное состояние здоровья.

Это по состоянию на 8 сентября добровольно, но вскоре Верховная Рада может принять решение о воинской обязанности женщин определенных специальностей. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на брифинг члена Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности Федира Вениславского.

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По словам нардепа, окончательного решения по этому вопросу нет. Однако он успокоил, что в любом случае, пока решение будет отсрочено и обязательной мобилизации женщин не будет.

Если женщина хочет пойти на службу, ей нужно встать на военный учет в центре комплектования. После этого уже происходит прохождение медосмотра и определяют, могут ли этого человека привлечь к тем или иным военным задачам.

Таких примеров в настоящее время достаточно много. Все женщины, желающие служить в Вооруженных Силах, они в добровольном порядке заключают контракт. Другими словами, никаких проблем с постановкой на военный учет нет,

– подытожил Вениславский.

Следует отметить, что об этом также писала в этот день заместитель министра обороны Анна Маляр. Она акцентировала, что по состоянию на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете.

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