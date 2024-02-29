"Женщины не должны вымаливать работу в ВСУ": как военнослужащие меняют систему армии

В 2014 году в украинской армии насчитывалось почти 50 тысяч женщин, военнослужащими из них были 16,5 тысяч. И только в 2018 году после трехлетней адвокационной кампании "Невидимый батальон" в украинском законодательстве произошли изменения, которые позволили женщинам официально занимать боевые должности.

То есть штурмовички и снайперки, которые ранее по документам были швеями или операторками бани, получили равные с мужчинами права в армии. Уже в 2023 году в ВСУ было более 62 тысяч женщин, из которых 43 тысяч – военнослужащие. Женщины приходят и будут приходить в армию, поэтому не замечать их – невозможно.

ZAXID.NET пообщался с ветеранками Женского ветеранского движения Veteranka о том, с какими проблемами сталкиваются женщины в ВСУ и как они могут сделать армейскую систему лучше для всех.

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"Это неправильно, когда женщина должна вымаливать работу в ВСУ"

В 2014 и в 2022 годах многие женщины пошли в армию добровольцами. Они, как гражданки, сделали свой выбор. Но до сих пор многим женщинам, которые хотят воевать, система не позволяет сделать этот выбор, говорит соучредитель и председатель Женского ветеранского движения Екатерина Приймак. Это проявляется на разных уровнях – от восприятия женщины, которая пришла в ТЦК, как матери, которая должна сидеть дома и воспитывать детей, до харассмента.

Проблема, по мнению Екатерины Приймак, в том, что в Украине до сих пор постсоветская армия, а общество поддерживает устаревшие стереотипы о роли женщины в нем.

"Я писала научную работу о барьерах в карьерном росте женщин в армии и пришла к выводу, что проблема не в гендере, а в неприятии системой прав человека в целом", – говорит Екатерина Приймак.



Соучредитель ЖВР Екатерина Приймак / Фото ZAXID.NET

Бывшая снайперка Валентина Цимбарович, которая сейчас работает в швейном цехе Veteranka ЖВР, вспоминает, как в начале своей службы летом 2022 года должна была доказывать собратьям, что она может наравне с ними выполнять боевые задачи.

С меня смеялись, мне не доверяли. Поэтому, кроме того, чтобы сосредоточиться на боевой работе, мне еще приходилось выдерживать психологическое давление и постоянно доказывать мужчинам, что я такая же военная,

– рассказывает Валентина Цимбарович.

Часто лишение женщин выбора, говорит Екатерина Приймак, маскируется под соусом заботы о них: "ты женщина, тебя жаль, у тебя же есть дети" и тому подобное.

"Но это вопрос личного выбора – как умирать. Если женщина хочет сделать это с оружием в руках, здесь не должно быть манипуляций. Лучше всего служат женщины, в которых поверили и которым дали возможность", – объясняет председатель ЖВР.

Она приводит такой пример нелогичности системы: когда-то женщинам было запрещено работать машинистками в метро, потому что, мол, это опасная работа под землей. В то же время женщины могли работать в метро кассиршами – так же в опасных условиях под землей.

Конечно, все женщины не могут пойти в ВСУ – мы не оставим страну на детей. Но тем, кто сделал такой выбор, нужно дать возможность достойно его реализовать,

– добавляет Екатерина Приймак.

Екатерина Приймак с сестрами / Фото ZAXID.NET

Система замкнутого круга

Все собеседницы ZAXID.NET отметили, что основная проблема украинской армии – ее "совковая" замкнутая система вместо принципа меритократии, согласно которому руководящие должности должны занимать профессионалы, независимо от продолжительности службы, социального происхождения и экономического положения.

В нашей армии до сих пор глупая система карьерного роста – по выслуге лет. То есть человек мог просидеть в кабинете чуть ли не с советского времени, не высовываться, и получить высокое звание, купить или получить через знакомства соответствующую ему должность, что позволяет ему бездумно управлять другими,

– говорит Екатерина Приймак.

Как это отражается на женщинах в армии? В ВСУ случается много случаев харассмента и домогательств к женщинам, говорит председатель ЖВР. Система построена так, что в случае домогательств командира к подчиненной, его невозможно уволить или перевести на низшую должность, потому что он по выслуге лет имеет высокое звание. Поэтому вместо наказания он получает повышение и переходит в другое подразделение.

Кроме того, если есть факт домогательства, но изнасилования не было, заявление военной в полиции не примут. В лучшем случае – передадут дело в командование подразделения, то есть к тому же командиру, который это сделал.

"Если речь идет о равных по званию мужчине и женщине, то да, здесь есть протокол, виновные могут быть наказаны. Хотя я о таком не слышала, как и о наказании хотя бы одного командира", – говорит Екатерина Приймак.

Еще одна проблема украинской армии – тушение точечных пожаров вместо комплексной стратегии с ориентацией на права человека.

"Вместо разработки логистики эвакуации, качественного обучения боевых медиков на местах, утверждения международных протоколов, например MARCH, система выдумывает КОЛЕСО. В то время, как алгоритмы разрабатываются на местах, а обучение происходят по доброй воле и в свободное время самих военных, система сосредоточена на внешнем. Это как радоваться новым трусам и не замечать, что гниет нога", – объясняет Екатерина Приймак.

"Ищу другую работу, потому что не хочу служить под командованием самодура"

Ирина "Командор" Голосная родилась и жила на востоке Украины, после обучения переехала в Крым, который вынуждена была оставить после его оккупации Россией в 2014 году. Женщина приехала во Львов, откуда родом ее мама, и пошла добровольцем в ВСУ. Тогда ей было 40 лет.

"Я была медиком. Никаких проблем с мужчинами на службе у меня не возникало. Во-первых, тогда были тяжелые бои и было не до того, во-вторых, я была старше, а ребятам было преимущественно по 25-35 лет. А, в-третьих, я единственная могла оказать им медицинскую помощь", – рассказывает военная.

В 2022 году женщина снова вернулась в строй добровольцем. Она уже была готова к подписанию контракта, но тогда ее командир, которому она доверяла и которого уважала, перешел в другое подразделение, забрав с собой нескольких хороших собратьев.

"Тогда я решила уйти из армии, потому что не хотела служить под руководством какого-то самодура. Кроме буллинга, тебе могут дать задачу, которую невозможно выполнить, или просто отправить на заминированное поле, потому что командир не захотел смотреть данные от разведчиков. Летом 2023 года я вернулась и сейчас прохожу собеседование в другую часть", – рассказывает Ирина Голосная.



Ирина "Командор" служила в разведке / Фото ZAXID.NET

Первое, что она хотела бы изменить в системе украинской армии – это лишить ее наследия "совковости", когда командиры старой закалки не только разрушают психику молодых военных, но и пытаются избавиться от них, отправляя за несогласие на "ноль".

Мы смеемся с кацапов, но сами во многом такие же. Мой сын заканчивает военный лицей, и он и половина его однокурсников отказываются идти дальше в военный вуз. Не потому, что война и страшно, а потому, что к ним нет никакого уважения, их булят, унижают, ломают, издеваются над ними. Именно поэтому в военных учебных заведениях есть случаи самоубийств. А кто выдерживает, тот часто становится таким же и ломает уже других,

– делится Ирина Голосная.

"Женщинам нужны прокладки"

До сих пор в ВСУ есть проблемы с материальным обеспечением, хотя, считает председатель ЖВР Екатерина Приймак, это то, что можно решить быстрее. Лишь недавно женщины получили анатомическую форму (хотя и не слишком качественную и только летнюю), которую ждали два года.

"Наш командир позволял нам самим покупать себе одежду и обувь. Я это делала в секонд-хенде неподалеку Северодонецка, потому что форма была мужская и большая, даже трусы были мужские, а берцы хоть и были качественные, и мне приходилось подгибать в них пальцы. Мы там ходили, как французы в 1812 году, только на построение одевались по стандартам", – вспоминает ветеранка Ирина "Командор" Голосная.

Сейчас она уже имеет анатомические плиты для брони, но большинство женщин в ВСУ должны беспокоиться об этом самостоятельно. Валентина Цимбарович, которая работает в цехе по пошиву женской формы, рассказывает, что Veteranka шьет летнюю и зимнюю форму, брюки с высокой талией, бушлаты с удлиненной спинкой, с регулировкой рукавов, талии, капюшона. Размерная сетка – от 42 до 60-го размера на рост от 153 до 180 см.



Валентина Цимбарович в швейном цехе Veteranka ЖВР



Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в форме от цеха Veteranka (фото из Facebook чиновницы)

Армейская система не знает не только то, что у женщин есть грудь, талия и широкие бедра, но и то, что женщинам нужны гигиенические прокладки, ведь они их не получают. Если до магазина пару километров – это не проблема, говорит Екатерина Приймак. А если 45 км? Так же в медицинской армейской системе, добавляет она, есть проблемы с гинекологами. Чтобы военный врач получил специализацию хирурга-гинеколога, он должен потратить на это до трех лет.

"Если ему в принципе наплевать на женщин, то, конечно, он не будет тратить на это свое время. Я за то, чтобы терапевтическая медицина в армии была контрактная. У нас много белых халатов с погонами, после которых приходится долечивать военных", – говорит Екатерина Приймак.

"Чтобы в армии было хорошо всем, нужно учитывать права человека"

Появление в армии большего количества женщин, говорит председатель ЖВС, начинает менять устоявшиеся подходы в целом – в ВСУ наконец начинают говорить о достоинстве и правах человека. Применение принципа меритократии в армии способно нивелировать все гендерные манипуляции, считает Екатерина Приймак. От неразумных приказов страдают и женщины, и мужчины.

Сейчас начальника боевых медиков по приказу командования могут перевести в ракетное подразделение, а так быть не должно, говорит Екатерина Приймак. Если ты связист, то должен двигаться в этом направлении, если медик, так же – снизу вверх.

"Не все понимают, что вопрос не в женщинах, что гендерное равенство – это лакмусовая бумажка для системы на определение ее отношения к правам человека, начиная от системы рекрутинга, интеграции новых людей, их рост в соответствии с талантами и возможностями. Не надо смотреть на человека, как на кусок мяса", – говорит Екатерина Приймак.



Волонтеры движения во время одной из акций / Фото ZAXID.NET

Сейчас Женское ветеранское движение работает в нескольких направлениях с Министерством обороны, Министерством социальной политики и Министерством ветеранов. Речь идет не только о "женских вопросах", но и об изменении ветеранских политик, что является сквозной темой.

"У нас совершенно другие взгляды на этот вопрос, и надеюсь, что нам удастся наладить диалог с правительством. Нужно говорить не о льготах – кто их будет оплачивать?, – а об интеграции людей в общество, предоставление им возможностей в образовании и трудоустройстве, чтобы они не ждали ежемесячной выплаты, а сами могли строить свою жизнь", – говорит Екатерина Приймак.

Кроме адвокации, консультаций и наработки совместно с юристами изменений в законодательство, Женское ветеранское движение продолжает оказывать волонтерскую помощь посестрам и, конечно, воевать против российских оккупантов с оружием в руках.

Только за 2 года полномасштабного вторжения организация собственными силами собрала и передала на фронт помощи на 85 миллионов гривен – это более 5 тысяч закрытых коллективных и индивидуальных заявок от защитниц и их подразделений (107 военных подразделений НГУ и ВСУ от уровня бригады и ниже).