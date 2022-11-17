Никогда не видели у животного такие печальные глаза: как эвакуировали медведя Бахмута из-под обстрелов

Война рушит дома и человеческие судьбы. Однако есть те, кто в отличие от людей не может от нее спастись самостоятельно. Не может уехать или куда-то убежать. Так случилось и с медведем, который неделями жил в Бахмуте на Донетчине. Животному нечего было есть и пить, а рядом постоянно разрывались снаряды.

Фантастическую и трогательную историю спасения медведя из горячей точки рассказали работники приюта "Домажир" в интервью в рамках проекта "СВОИ" на 24 канале.

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История спасения медведя Бахмута: смотрите видео

Рядом с медведем взрывались ракеты: как зоозащитники спасали животное

Как сказала маркетолог приюта "Домажир" Ольга Федорив, долгое время медведь жил в заброшенном частном доме в Донецкой области. Наши военные обнаружили медведя в клетке с разрушенной крышей. Его хозяева уехали, а медведя оставили на произвол судьбы.

Где вы нашли животное? И в каком он был состоянии?

Ольга Федорив: Его нашли военные в Бахмуте, в самом городе. От него в нескольких метрах взрывались ракеты. Сам медведь был в очень запущенном состоянии, плохо стоял на лапах. Мы не знаем, сколько времени он был без еды и воды.

Сначала его начали подкармливать наши военные. Они сразу же обратились к зоозащитникам и начали решать, как его эвакуировать.



Ольга Федорив – маркетолог приюта "Домажир" / Фото 24 канала

Как рассказала главная по уходу за животными и заместитель директора медвежьего приюта "Домажир" Наталья Галайко, медведь тяжело пережил дорогу.

Наталия Галайко: Он находился в достаточно плохих условиях, его просто оставили в зоне боевых действий. Несмотря на то, что он был обессилен, животное очень тяжело переживало громкие взрывы.



Заместитель директора медвежьего приюта "Домажир" Наталья Галайко / Фото 24 канала

Как происходила эвакуация медведя?

Ольга Федоров: Это все было организовано зоозащитной организацией UAnimals. Они организовали перевозку медведя сюда, а ветеринарную поддержку ему обеспечила Наталья Попова. До Львова животное добиралось больше суток. Когда нас спросили, может ли "Домажир" принять медведя – а у нас их уже было 30 – мы сразу согласились.

Мы не знали его предыдущего имени, поэтому решили назвать Бахмутом. В честь города, из которого его привезли.

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Что вы увидели, впервые встретив его?

Ольга Федорив: Когда он приехал сюда, я поймала себя на мысли, что еще никогда не видела таких грустных глаз у медведя. Он был напуган – не знал, куда его привезли, что с ним будут дальше делать. Он вел себя спокойно, без агрессии. Не проявлял какого-либо поведения, но был напуган. Сначала мы поселили его в медвежий домик, стали ему давать есть.



Бахмут был испуган / Фото 24 канала

Наталья Галайко: Мы дали ему легкую диету для того, чтобы проверить здоровье. Мы хотели понять, есть ли у него после стрессовой ситуации какие-либо расстройства. Но, увидев, что он чувствует себя хорошо, его перевели на общий рацион, который мы даем для медведей.

В этот период рацион самый большой, поэтому сейчас кормим яблоками, морковью, другими сезонными овощами и фруктами. Даем даже тыквы, помидоры, кукурузу. Также медведи едят орешки. Кроме того, в рационе есть мясо и рыба.

Пусть он поправляется, может, еще войдет в зимний сон, и уже весной мы сделаем ему большой ветеринарный осмотр.



Медведь Бахмут, который теперь живет в приюте "Домажир" / Фото 24 канала

Ольга Федорив: Еще в начале, когда он к нам попал, его пугал любой звук. К примеру, когда кто-то громко говорит. Долгое время медведь боялся выйти из бокса. Его пугал любой шум и шорох. Но наши смотрители работали с ним.

И уже где-то неделю-две назад медведь спокойно начал выходить на территорию вольера. Наши смотрители постоянно его навещают. Смотрят, как он себя чувствует. Он уже не обращает внимания на эти звуки, это очень хороший показатель.

"У всех наших медведей печальная история": о других питомцах "Домажира"

Медвежий приют "Домажир" – это реабилитационный центр, целью которого является помощь и спасение медведей с притравочных станций, передвижных зоопарков, цирков, гостиниц и ресторанов. Условия содержания животных в приюте максимально приближены к естественным, что способствует восстановлению природных инстинктов и поведения. Сейчас в приюте "Домажир" проживает 31 медведь, включая Бахмута. Работники знают историю и характер каждого.

Ольга Федорив: У всех наших медведей есть печальная история. Их привезли из плохих условий обитания. Сейчас рядом с Бахмутом живут и другие медведи. Они привыкают друг к другу. Привыкают к запахам, к звукам.



В приюте живет 31 медведь / Фото 24 канала

Смогут ли когда-нибудь эти медведи вернуться в дикую природу

Большинство ваших питомцев в "Домажире" жили в зоопарках и цирках. Смогут ли медведи когда-нибудь вернуться в дикую природу и жить там самостоятельно?

Ольга Федорив: К сожалению, всех этих медведей уже нельзя выпустить в дикую природу. Хотя мы очень рады, что у всех них восстанавливаются естественные инстинкты. К примеру, минувшей зимой, кроме маленьких медвежат, все медведи ушли в зимний сон, а это очень хороший показатель.

Некоторые медведи сами себе берлоги вырывали. Правда, они не всегда могут пойти туда спать, потому что у них есть искусственно созданные берлоги, которые делают наши смотрители. Но это очень хороший показатель.

Как помочь Бахмуту и поддержать приют

Все желающие могут навестить Бахмута в приюте "Домажир". Для посетителей там регулярно проводят экскурсии. Для этого необходимо предварительно записаться на сайте. Сейчас "Домажир" работает со среды по субботу.

Поддержать "Домажир", мишку Бахмута и других животных вы можете перейдя по ссылке на сайт приюта.

Мы еще раз убеждаемся, что украинцы даже под обстрелами думают не о своей жизни, а о том, как спасти и помочь другим. Человек или животное – нет разницы. Ведь мы – нация, дающая надежду, дающая жизнь и которая обязательно победит смерть и тьму.