17:52
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Как ФСБ заставляют украинцев тайно сотрудничать с Россией

      107 Читати новину українською
      Как ФСБ заставляют украинцев тайно сотрудничать с Россией
      Как ФСБ заставляют украинцев тайно сотрудничать с Россией / politeka.net

      Служба безопасности Украины разоблачила отдельные случаи вербовки украинцев российскими спецслужбами. В частности, в октябре этого года двух харьковчан, которые по частным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям ФСБ РФ.

      Об этом сообщили в пресс–службе СБУ.

      Читайте также: СБУ обнародовала данные наемников "Вагнера", которые воевали на стороне боевиков

      В СБУ рассказали, что россияне пытались получить от харьковчан информацию об их связях с СБУ, однако, не получив необходимых "признаний", их заставили согласиться на тайное сотрудничество. Спецлужбы РФ надеялись, что украинцы будут по телефону получать инструкции от российских кураторов.

      В то же время, вернувшись на Родину, завербованные украинцы сразу же обратились в правоохранительные органы.

      К тому же, одному из украинцев террористы угрожали, что его беременной жене может быть нанесен серьезный вред. Однако, выполнить эти "поручения" мужчина не смог, так как привлек внимание украинских спецслужб.

      Такие случаи нередки и фиксируются также на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на Луганщине сотрудники СБУ, задействованные в ООС, предотвратили вовлечение нашего соотечественника в преступную деятельность в пользу террористической организации так называемой "ЛНР",
      – заявили в пресс–центре СБУ.

      В СБУ напомнили, что в поле зрения спецслужб страны-агрессора, а также пророссийских боевиков может попасть каждый и добавили, что государственная измена, согласно Уголовному кодексу Украины, карается лишением свободы на срок до 15 лет.

      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Новости Харькова ФСБ СБУ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      сегодня , 17:34 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      Артем Овдієнко 213
      Министерство по делам ветеранов возглавила Ирина Фриз: что о ней известно
      сегодня , 16:18 Министерство по делам ветеранов возглавила Ирина Фриз: что о ней известно
      284
      Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      сегодня , 15:00 Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      Злой Одессит 2097
      Черная пятница 2018: дата в Украине
      сегодня , 13:16 Черная пятница 2018: дата в Украине
      22180
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сегодня , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 1253
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Губернатор Киевской области агитирует за регионалов (Фото)
       19 августа 2012 , 12:41 6
      В аварию на Житомирщине попали сразу 14 авто: опубликовали фото
       8 января 2017 , 20:58
      "Укртатнафта" хочет искусственно поднять цены на газ для авто
       29 августа , 18:55
      Лига Европы: лидер Лейпцига, вероятно, не сыграет против Зари
       30 августа , 10:39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук