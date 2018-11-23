Как ФСБ заставляют украинцев тайно сотрудничать с Россией

Служба безопасности Украины разоблачила отдельные случаи вербовки украинцев российскими спецслужбами. В частности, в октябре этого года двух харьковчан, которые по частным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям ФСБ РФ.

Об этом сообщили в пресс–службе СБУ.

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В СБУ рассказали, что россияне пытались получить от харьковчан информацию об их связях с СБУ, однако, не получив необходимых "признаний", их заставили согласиться на тайное сотрудничество. Спецлужбы РФ надеялись, что украинцы будут по телефону получать инструкции от российских кураторов.

В то же время, вернувшись на Родину, завербованные украинцы сразу же обратились в правоохранительные органы.

К тому же, одному из украинцев террористы угрожали, что его беременной жене может быть нанесен серьезный вред. Однако, выполнить эти "поручения" мужчина не смог, так как привлек внимание украинских спецслужб.

Такие случаи нередки и фиксируются также на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на Луганщине сотрудники СБУ, задействованные в ООС, предотвратили вовлечение нашего соотечественника в преступную деятельность в пользу террористической организации так называемой "ЛНР",

– заявили в пресс–центре СБУ.

В СБУ напомнили, что в поле зрения спецслужб страны-агрессора, а также пророссийских боевиков может попасть каждый и добавили, что государственная измена, согласно Уголовному кодексу Украины, карается лишением свободы на срок до 15 лет.