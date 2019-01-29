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      Как Лазаренко поможет Порошенко победить на выборах

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      Уже давно Петр Порошенко должен был бы заявить о намерениях баллотироваться на второй срок. Однако каждый раз "удобные" для президента даты забирали его конкуренты.

      По данным СМИ, Порошенко был готов объявить о своих намерениях в День Соборности. Однако эту дату украла Тимошенко.

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      Памятных дат не осталось, разве 29 января – день памяти Героев Крут. И сегодня Петр Порошенко на форуме "Между Крутами и Брюсселем", собрав почти весь топ-политикум, должен заявить о баллотировании на второй срок.

      Однако он пойдет не от своей партии, а как самовыдвиженец.

      Эту практику использовали все действующие президенты, которые шли на второй срок. Этим они хотели показать, что не являются президентом одной партии. Они являются президентом всей страны,
      – отметил политолог Виктор Таран.

      Хотя предвыборную кампанию гарант начал уже давно – ездит по Украине с так называемым Томос-туром. Получение автокефалии – один из его главных предвыборных козырей.

      томос Поршенко автокефалія Епіфаній
      После получения автокефалии Порошенко отправился в Томос-тур по Украине

      Будет играть президент также на теме армии и евроинтеграции. А еще дополнительные политические дивиденды может получить от монетизации субсидий. По "странному" стечению четыре миллиона украинцев начнут получать "живые деньги" вместо условных льгот в начале марта – перед первым туром президентских выборов. И хотя социальные вопросы – компетенция правительства, но сроки выплат субсидий согласовывали на совещании с Порошенко.

      Какие суммы получат на руки, как это будет проводиться и так далее – здесь много соответствующих факторов, но очевидно, что на восприятие власти обществом это может повлиять,
      – заявил политолог Петр Олещук.

      В штабе Петра Порошенко работают не только над его личным рейтингом, но и над антирейнтингом его конкурентки – Юлии Тимошенко. Главный козырь Банковой – бывший премьер-министр-беглец Павел Лазаренко, который в 90-х годах был тесно связан коррупционными схемами с Тимошенко. И перед выборами этот козырь могут выбросить.

      Лазаренко – не единственный человек, который может на камеру, или будучи в одной зале с ней, или на телекамеру, сказать: Юлия Владимировна, а помните, что мы с вами делали в 1996-1998 годы,
      – сказал политолог Виктор Таран.

      Тогда Лазаренко через компанию Тимошенко "Единые энергетические системы Украины" отмывал средства на закупке газа из России. Еще и под государственные гарантии. Тимошенко так и не заплатила "Газпрому" и деньги ушли в офшоры, а долги выплачивали из госбюджета.

      Тимошенко Лазаренко Турчинов справа Лазаренка
      Юлия Тимошенко, Александр Турчинов и Павел Лазаренко

      Более 160 миллионов гривен Тимошенко перевела в оффшоры Лазаренко – такую сумму называет американское следствие. Но Лазаренко сбежал, не успело ГПУ возбудить против него дело. Его осудили в Швейцарии и США, счета арестовали.

      Сейчас американское следствие идет на мировое соглашение с Павлом Лазаренко. Соответствующее обращение поступило в суд округа Колумбия, сообщает со ссылкой на собственные источники немецкое издание Deutsche Welle.

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      Павлу Лазаренко предлагают отдать часть средств, которые он вывел из Украины в оффшоры. Так Украина вернет в бюджет 160 миллионов долларов. Поэтому возвращение украденных средств, публичное свидетельство Лазаренко против Тимошенко, могут повысить шансы Порошенко на второй срок больше, чем социалка.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко Блок Петра Порошенко Павел Лазаренко Петр Порошенко Томос
      Источник: 24 канал
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