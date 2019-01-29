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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Як Лазаренко допоможе Порошенку перемогти на виборах

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      Вже давно Петро Порошенко мав би заявити про наміри балотуватися на другий термін. Однак щоразу "зручні" для президента дати забирали його конкуренти.

      За даними ЗМІ, Порошенко був готовий оголосити про свої наміри в День Соборності. Проте цю дату вкрала Тимошенко.

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      Пам'ятних дат не залишилося, хіба 29 січня – день пам'яті Героїв Крут. І сьогодні Петро Порошенко на форумі "Між Крутами та Брюсселем", зібравши майже увесь топ-політикум, повинен заявити про балотування на другий термін.

      Проте він піде не від своєї партії, а як самовисуванець.

      Цю практику використовували всі діючі президенти, які йшли на другий термін. Цим вони хотіли показати, що не є президентом однієї партії. Вони є президентом всієї країни,
      – зазначив політолог Віктор Таран.

      Хоча передвиборчу кампанію гарант розпочав вже давно – їздить Україною із так званим Томос-туром. Отримання автокефалії – один з його головних передвиборчих козирів.

      томос Поршенко автокефалія Епіфаній
      Після отримання автокефалії Порошенко відправився у Томос-тур по Україні

      Гратиме президент також на темі армії та євроінтеграції. А ще додаткові політичні дивіденди може отримати від монетизації субсидій. За "дивним" збігом чотири мільйони українців почнуть отримувати "живі гроші" замість умовних пільг на початку березня – перед першим туром президентських виборів. І хоча соціальні питання – компетенція уряду, але строки виплат субсидій узгоджували на нараді із Порошенком.

      Які суми одержать на руки, як це буде проводитися і так далі – тут багато відповідних факторів, але очевидно, що на сприйняття влади суспільством це може вплинути,
      – заявив політолог Петро Олещук.

      В штабі Петра Порошенка працюють не тільки над його особистим рейтингом, а й над антирейнтингом його конкурентки – Юлії Тимошенко. Головний козир Банкової – колишній прем'єр-міністр-утікач Павло Лазаренко, який у 90-х роках був тісно пов'язаний корупційними схемами з Тимошенко. І перед виборами цей козир можуть викинути.

      Лазаренко – чи не єдина людина, яка може на камеру, або будучи в один у залі з нею, або на телекамеру, сказати: Юлія Володимирівна, а пам'ятаєте, що ми з вами робили з 1996–1998 роки,
      – сказав політолог Віктор Таран.

      Тоді Лазаренко через компанію Тимошенко "Єдині енергетичні системи України" відмивав кошти на закупівлі газу з Росії. Ще й під державні гарантії. Тимошенко так і не заплатила "Газпрому" й гроші пішли в офшори, а борги виплачували з держбюджету.

      Тимошенко Лазаренко Турчинов справа Лазаренка
      Юлія Тимошенко, Олександр Турчинов та Павло Лазаренко 

      Понад 160 мільйонів гривень Тимошенко перевела в офшори Лазаренка – таку суму називає американське слідство. Але Лазаренко втік, не встигло ГПУ порушити проти нього справу. Його засудили у Швейцарії та США, рахунки арештували.

      Зараз американське слідство йде на мирову угоду із Павлом Лазаренком. Відповідне звернення надійшло до суду округу Колумбія, повідомляє з посиланням на власні джерела німецьке видання Deutsche Welle.

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      Павлу Лазаренку пропонують віддати частину коштів, які він вивів з України в офшори. Так Україна поверне в бюджет 160 мільйонів доларів. Тож повернення вкрадених коштів, публічне свідчення Лазаренка проти Тимошенко, можуть підвищити шанси Порошенка на другий термін більше, ніж соціалка.

      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Юлія Тимошенко Петро Порошенко Павло Лазаренко Блок Петра Порошенка Томос
      Джерело: 24 канал
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