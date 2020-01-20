Как Меркель и Макрона "потеряли" Путина: курьезное видео из Берлина

С президентом России Владимиром Путиным в воскресенье, 19 января, случился курьез. На конференции в Берлине, где мировые лидеры собрались обсудить проблему войны в Ливии, лидер Кремля "потерялся". Причем как раз перед общей фотосессией, чем, собственно, заметно обеспокоил Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона.

Видео "поисков" Путина в Берлине опубликовал в твиттере известный пропагандист Дмитрий Смирнов.

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На видео зафиксировали, как перед церемонией фотографирования лидеры стран обнаружили отсутствие Путина. Поэтому очень взволновались канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона.

К счастью, к серьезным проблемам со здоровьем из-за стресса дело не дошло – через несколько секунд Путин таки присоединился к остальным политикам. И даже нашел себе место, где стать – на него, собственно, никто и не покушался.

Смотрите видео, как Меркель и Макрон переживали, куда делся Путин:

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI - Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) January 19, 2020