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      Как Меркель и Макрона "потеряли" Путина: курьезное видео из Берлина

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      В Берлине Путин опоздал даже на фотографирование / Иллюстративное фото (pixabay)

      С президентом России Владимиром Путиным в воскресенье, 19 января, случился курьез. На конференции в Берлине, где мировые лидеры собрались обсудить проблему войны в Ливии, лидер Кремля "потерялся". Причем как раз перед общей фотосессией, чем, собственно, заметно обеспокоил Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона.

      Видео "поисков" Путина в Берлине опубликовал в твиттере известный пропагандист Дмитрий Смирнов.

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      На видео зафиксировали, как перед церемонией фотографирования лидеры стран обнаружили отсутствие Путина. Поэтому очень взволновались канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона.

      К счастью, к серьезным проблемам со здоровьем из-за стресса дело не дошло – через несколько секунд Путин таки присоединился к остальным политикам. И даже нашел себе место, где стать – на него, собственно, никто и не покушался. 

      Смотрите видео, как Меркель и Макрон переживали, куда делся Путин:

      Из серьезного, что было на форуме в Берлине: Председатель Еврокомиссии Фон дер Ляен обсудила с Путиным Украину

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      19 января
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Владимир Путин Курьезные новости
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