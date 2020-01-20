Як Меркель та Макрон "загубили" Путіна: курйозне відео з Берліна

З президентом Росії Володимиром Путіним у неділю, 19 січня, трапився курйоз. На конференції у Берліні, де світові лідери зібралися обговорити проблему війни в Лівії, лідер Кремля "загубився". Причому якраз перед спільною фотосесією, чим, власне, помітно занепокоїв Ангелу Меркель та Еммануеля Макрона.

Відео "пошуків" Путіна в Берліні опублікував у твіттері відомий пропагандист Дмитро Смірнов.

Читайте також: Росіяни наплювали на санкції та закон і таємно привезли на виставку в ЄС 280 кілограмів свинини

На відео зафіксували, як перед церемонією фотографування лідери країн виявили відсутність Путіна. Через це дуже схвилювалися канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрона.

На щастя, до серйозних проблем зі здоров'ям через стрес справа не дійшла – за кілька секунд Путін таки приєднався до решти політиків. І навіть знайшов собі місце, де стати – на нього, власне, ніхто й не зазіхав.

Дивіться відео, як Меркель та Макрон переймалися, куди подівся Путін:

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

Із серйозного, що було на форумі в Берліні: Голова Єврокомісії Фон дер Ляєн обговорила з Путіним Україну