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      Як Меркель та Макрон "загубили" Путіна: курйозне відео з Берліна

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      У Берліні Путін запізнився навіть на фотографування / Ілюстративне фото (pixabay)

      З президентом Росії Володимиром Путіним у неділю, 19 січня, трапився курйоз. На конференції у Берліні, де світові лідери зібралися обговорити проблему війни в Лівії, лідер Кремля "загубився". Причому якраз перед спільною фотосесією, чим, власне, помітно занепокоїв Ангелу Меркель та Еммануеля Макрона.

      Відео "пошуків" Путіна в Берліні опублікував у твіттері відомий пропагандист Дмитро Смірнов.

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      На відео зафіксували, як перед церемонією фотографування лідери країн виявили відсутність Путіна. Через це дуже схвилювалися канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрона.

      На щастя, до серйозних проблем зі здоров'ям через стрес справа не дійшла – за кілька секунд Путін таки приєднався до решти політиків. І навіть знайшов собі місце, де стати – на нього, власне, ніхто й не зазіхав. 

      Дивіться відео, як Меркель та Макрон переймалися, куди подівся Путін:

      Із серйозного, що було на форумі в Берліні: Голова Єврокомісії Фон дер Ляєн обговорила з Путіним Україну

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      19 січня
      1873
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Володимир Путін
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