Как многодетный отец защищает страну на передовой: история украинского героя

Отец пятерых детей несмотря на хорошую работу все равно пошел защищать страну на передовую. Несмотря на то, что братья не хотели, Всеволод с позывным "Сева" – служит рядом с собственным сыном.

А вскоре контракт должен подписать и средний сын.

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Кажется, что этот крепкий мужчина родился для войны, но чтобы все-таки попасть сюда он прошел не один круг ада в военкомате. Когда были волны мобилизации, говорили – ты не подходишь. Желанный контракт он подписал уже в 2016-м году – и сразу попал в ад боев за Авдеевку.

Войну лучше встретить на войне, чем дома. Вот придут, например, русские, а мы не готовы. И что? Иловайск, не знаешь, куда бежать и что делать,

– сказал боец ​​Бригады черных запорожцев "Сева".

До войны воин 15 лет работал санитаром в психиатрической больнице в Киеве.



Всеволод с позывным "Сева"

Если сравнить с Авдеевкой в 2016-17 годах, то сейчас, говорят "Черные запорожцы", на Светлодарском фронте почти тишина. Однако несмотря на снижение интенсивности обстрелов, тяжелая техника боевиков никуда не делась, хотя пока и молчит.

Как показывает практика пятого года войны, перемирие может закончиться в любую минуту. Поэтому украинские черные запорожцы бдительности не теряют. Ведь за эти годы хорошо изучили противника. И отходить никуда не собираются. "Сева" планирует воевать до победы, ведь его старший сын уже на войне.

Еще же одного надо. Я не хочу, чтобы они прошли то, что прошел я в Советском Союзе – оно им не нужно. Чтобы сразу уже воином, человеком был, а не солдатом,

– добавил многодетный отец "Сева".

К слову, за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения. В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства, два оккупанты погибли и один получил ранения.