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      Як багатодітний батько захищає країну на передовій: історія українського героя

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      Батько п'ятьох дітей попри хорошу роботу все одно пішов захищати країну на передову. Не зважаючи на те, що брати його не хотіли, Всеволод із позивним "Сєва" – служить поруч з власним сином.

      А незабаром контракт має підписати і середній син.

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      Здається, що цей кремезний чоловік народився для війни, але щоб все-таки потрапити сюди він пройшов не одне коло пекла у військкоматі. Коли були хвилі мобілізації, казали – ти не підходиш. Омріяний контракт він підписав вже в 2016-му році – і одразу потрапив у пекло боїв за Авдіївку.

      Війну краще зустріти на війні, ніж вдома. Оце прийдуть, наприклад, росіяни, а ми не готові. І що? Іловайськ, не знаєш, куди бігти та що робити,
      – сказав боєць Бригади чорних запорожців "Сєва".

      До війни воїн 15 років працював санітаром у психіатричній лікарні в Києві.

      Всеволод із позивним
      Всеволод із позивним "Сєва"

      Якщо порівняти з Авдіївкою у 2016-17 роках, то зараз, кажуть "Чорні запорожці", на Світлодарському фронті майже тиша. Проте попри зниження інтенсивності обстрілів, важка техніка бойовиків нікуди не ділась, хоч поки і мовчить.

      Як показує практика п'ятого року війни, перемир'я може закінчитись у будь-яку хвилину. Тому українські чорні запорожці пильності не втрачають. Адже за ці роки добре вивчили ворога. І відходити нікуди не збираються. "Сєва" планує воювати до перемоги, адже його старший син вже на війні.

      Ще ж одного треба. Я не хочу, щоб вони пройшли те, що пройшов я в Радянському союзі – воно їм не потрібно. Щоб відразу вже воїном, людиною був, а не солдатом,
      – додав багатодітний батько "Сєва".

      До слова, протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не зазнав поранень. У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби, два окупанти загинули та один зазнав поранення.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Діти і неповнолітні Збройні сили України Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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