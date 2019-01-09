Як багатодітний батько захищає країну на передовій: історія українського героя

Батько п'ятьох дітей попри хорошу роботу все одно пішов захищати країну на передову. Не зважаючи на те, що брати його не хотіли, Всеволод із позивним "Сєва" – служить поруч з власним сином.

А незабаром контракт має підписати і середній син.

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Здається, що цей кремезний чоловік народився для війни, але щоб все-таки потрапити сюди він пройшов не одне коло пекла у військкоматі. Коли були хвилі мобілізації, казали – ти не підходиш. Омріяний контракт він підписав вже в 2016-му році – і одразу потрапив у пекло боїв за Авдіївку.

Війну краще зустріти на війні, ніж вдома. Оце прийдуть, наприклад, росіяни, а ми не готові. І що? Іловайськ, не знаєш, куди бігти та що робити,

– сказав боєць Бригади чорних запорожців "Сєва".

До війни воїн 15 років працював санітаром у психіатричній лікарні в Києві.



Всеволод із позивним "Сєва"

Якщо порівняти з Авдіївкою у 2016-17 роках, то зараз, кажуть "Чорні запорожці", на Світлодарському фронті майже тиша. Проте попри зниження інтенсивності обстрілів, важка техніка бойовиків нікуди не ділась, хоч поки і мовчить.

Як показує практика п'ятого року війни, перемир'я може закінчитись у будь-яку хвилину. Тому українські чорні запорожці пильності не втрачають. Адже за ці роки добре вивчили ворога. І відходити нікуди не збираються. "Сєва" планує воювати до перемоги, адже його старший син вже на війні.

Ще ж одного треба. Я не хочу, щоб вони пройшли те, що пройшов я в Радянському союзі – воно їм не потрібно. Щоб відразу вже воїном, людиною був, а не солдатом,

– додав багатодітний батько "Сєва".

До слова, протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не зазнав поранень. У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби, два окупанти загинули та один зазнав поранення.