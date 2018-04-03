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Как на Пасху в Киеве будет работать общественный транспорт

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Общественный транспорт на Пасху в Киеве будет работать дольше. Так, в ночь с 7 на 8 апреля метрополитен будет работать на 1 час дольше, а начнет работу 8 апреля на 1 час раньше.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, 7 апреля в Киеве работа наземного пассажирского транспорта будет продлена на один час, а 8 апреля работа наземного транспорта стартует на час раньше.

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На Пасху, утром 8 апреля, с 5:00 до 10:00 будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений.

Отметим, что 15 апреля на улице Электротехнической и заезде транспортных средств на улицу Крайнюю будет запрещена парковка автотранспорта. Также будет запрещен проезд по улице Маршала Жукова (на участке от улицы Киото до улицы Николая Матеюка), кроме автобусов большой вместимости и спецтранспорта.

К слову, во время поминальных дней с 15 до 18 апреля в Киеве будет проводиться подвоз пассажиров к городским кладбищам.

Теги: Новости Украины метро Транспорт Пасхальные праздники Новости Киева Фотоновости
Источник: 24 Канал
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