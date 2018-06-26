Как остановить махинации связанные с приватизацией предприятий

Государственные предприятия приходят в упадок. Им нужны инвестиции, а бюджету – средства. В этом году новых собственников должны получить более 700 предприятий. Однако Правительство прибегает к махинациям. Собирается отдать в частные руки успешные государственные предприятия.

Пример – Турбоатом в Харькове, который производит турбины для атомных- , тепло- и гидроэлектростанций. Не только украинских, но и мировых. Предприятие занимает 4 место среди турбостроительных компаний мира. Платит в украинский бюджет более 1 миллиарда гривен в год. Входит в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков страны.

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Владимир Гройсман откровенно обманывает украинцев. Систематически обещает, что стратегические предприятия, в том числе – Турбоатом, продаваться не будут. Правительство обещает одно, а делает – другое. Вот приказ Фонда госимущества: Турбоатом надо приватизировать, продаются все 75 % государственных акций.

Турбоатом – стратегическое предприятие. Это – основной поставщик турбин для атомных электростанций. Каждая вторая лампа в Украине светит за счет электроэнергии, которую вырабатывают именно АЭС.

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Продажа Турбоатома угрожает национальной безопасности Украины. Предприятие может оказаться в руках оккупанта – России. Попытки захватить это предприятие уже были. Часть акций принадлежит российскому бизнесмену Константину Григоришину.

Есть немалый риск того, что это предприятие может попасть людям или россиянам напрямую, или через опосредованных лиц. Тогда будет действовать в интересах Российской Федерации,

– отметил народный депутат Украины, фракции "Объединение "Самопомич" Роман Семенуха.

Украинские облэнерго скупили олигархи: Ахметов, лидеры "Оппоблока" Бойко и Левочкин, Константин Григоришин, братья Суркисы и российские олигархи Гинер, Бабаков, Воеводин Государство предлагает продать еще 5 облэнерго. И так у государства не останется ни одного.

Сегодня этот сегмент контролируется в результате абсолютно преступной приватизации, которая произошла еще во времена Януковича. Нынешние олигархи еще больше увеличат свою долю в этом рынке, и еще больше будут выкручивать руки украинским потребителям, потому что никто не будет иметь на них управы,

– отметила народный депутат Украины, фракции "Объединение "Самопомич" Виктория Войцицкая.

Так, в прошлом году монополист Ринат Ахметов шантажировал всю страну веерными отключениями. Чтобы удовлетворить аппетиты олигарха, власть устроила аферу с формулой "Роттердам+". Из карманов украинцев отобрали свыше 25 миллиардов гривен.

"Это и олигархическая рента, которую мы платим каждый день, когда включаем свет. Сейчас мы не имеем права повторить тех ошибок, которые были сделаны", – сказала Виктория Войцицкая.

"Объединение "Самопомич" требует приостановить решение Правительства. Парламентарии предлагают принять законопроект – перечень предприятий, которые запрещено приватизировать.