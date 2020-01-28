Как пережить понедельник или развлечения российских коммунальщиков: курьезное видео

В Нижнем Новгороде коммунальщик весело провел вечер понедельника. Несмотря на снежные заносы и свои обязательства убирать улицы мужчина решил немного отдохнуть и вспомнить детство.

Коммунальщик лег на спину и начал делать отпечатки "снежных ангелов". Курьезное видео разместил телеграмм-канал Mash.

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В усталый вечер понедельника может быть только одна мечта – хоть немного побыть этим коммунальщиком из Нижнего Новгорода,

– шутят в заметке к ролику.

На кадрах виден снегоочистительный автомобиль с мигалками, рядом возится мужчина в спецформе коммунальщика. В то же время его коллега лежит на земле и двигает руками и ногами, оставляя на снегу след "ангела".

В нескольких метрах виднеется похожий след.

Российский коммунальщик делает "снежных ангелов": видео