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      Как пережить понедельник или развлечения российских коммунальщиков: курьезное видео

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      Российский коммунальщик делает " снежного ангела" / Скриншот из видео

      В Нижнем Новгороде коммунальщик весело провел вечер понедельника. Несмотря на снежные заносы и свои обязательства убирать улицы мужчина решил немного отдохнуть и вспомнить детство.

      Коммунальщик лег на спину и начал делать отпечатки "снежных ангелов". Курьезное видео разместил телеграмм-канал Mash.

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      В усталый вечер понедельника может быть только одна мечта – хоть немного побыть этим коммунальщиком из Нижнего Новгорода,
      – шутят в заметке к ролику.

      На кадрах виден снегоочистительный автомобиль с мигалками, рядом возится мужчина в спецформе коммунальщика. В то же время его коллега лежит на земле и двигает руками и ногами, оставляя на снегу след "ангела".

      В нескольких метрах виднеется похожий след.

      Российский коммунальщик делает "снежных ангелов": видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Курьезные новости
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