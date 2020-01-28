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      Як пережити понеділок або розваги російських комунальників: курйозне відео

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      Російський комунальник робить "снігового янгола" / скріншот із відео

      У Нижньому Новгороді комунальник весело провів вечір понеділка. Попри снігові замети та свої зобов’язання прибирати вулиці, чоловік вирішив трішечки відпочити та пригадати дитинство.

      Комунальник ліг долілиць та почав робити відбитки "снігових янголів". Курйозне відео розмістив телеграм-канал Mash.

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      Втомленого вечора понеділка може бути тільки одна мрія – хоч трохи побути цим комунальником з Нижнього Новгорода,
      – жартують у дописі до ролика.

      На кадрах видно снігоочисний автомобіль з мигалками, поруч порається чоловік у спецформі комунальника. У той самий час його колега лежить на землі та рухає руками і ногами, залишаючи на снігу слід "янгола".

      За декілька метрів видніється схожий слід.

      Російський комунальник робить "снігових ангелів": відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Курйозні новини Новини Росії
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