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Как поиздеваться и довести ребенка до слез: сеть захватил Invisible Сhallenge

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Дети превращаются в невидимок: коварный флешмоб Invisible Сhallenge набирает популярность в сети
Дети превращаются в невидимок: коварный флешмоб Invisible Сhallenge набирает популярность в сети / Соцсети

В интернете набирает популярность флешмоб Invisible Сhallenge, суть которого заключается в том, что нужно накрыть ребенка одеялом и через несколько секунд снять. Кроме того, в этот момент все присутствующие в комнате должны продемонстрировать удивленный вид, якобы их чадо куда-то исчезло.

Соответствующие ролики, в частности, заполонили соцсеть Instagram.

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Заметим, что такой розыгрыш является довольно жестоким, поскольку дети не сразу понимают, что это шутка, и эмоционально, даже со слезами на глазах, воспринимают то, что они превратились в "невидимок".

Усиливает их напряжение и то, что взрослые садятся возле ребенка и якобы делают фото, а потом показывают фотографию, снятую в той же позе, правда на ней самого ребенка уже не видно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I can’t #invisiblechallenge #invisible #invisiblebitch #invisiblekid #magic #magictrick #pranks #prank #prankvideo

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Напомним, сейчас сеть также покоряет еще один флешмоб, правда он уже является более взрослым и эротичным – по его условиям, обнаженные девушки делают сексуальные фото, прикрывая свои груди фруктами. Такое явление получило название #pineappleboobs.

Теги: Дети и несовершеннолетние Сеть Флешмоб
Источник: 24 канал
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