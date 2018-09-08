Как поиздеваться и довести ребенка до слез: сеть захватил Invisible Сhallenge

В интернете набирает популярность флешмоб Invisible Сhallenge, суть которого заключается в том, что нужно накрыть ребенка одеялом и через несколько секунд снять. Кроме того, в этот момент все присутствующие в комнате должны продемонстрировать удивленный вид, якобы их чадо куда-то исчезло.

Соответствующие ролики, в частности, заполонили соцсеть Instagram.

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Заметим, что такой розыгрыш является довольно жестоким, поскольку дети не сразу понимают, что это шутка, и эмоционально, даже со слезами на глазах, воспринимают то, что они превратились в "невидимок".

Усиливает их напряжение и то, что взрослые садятся возле ребенка и якобы делают фото, а потом показывают фотографию, снятую в той же позе, правда на ней самого ребенка уже не видно.

Напомним, сейчас сеть также покоряет еще один флешмоб, правда он уже является более взрослым и эротичным – по его условиям, обнаженные девушки делают сексуальные фото, прикрывая свои груди фруктами. Такое явление получило название #pineappleboobs.