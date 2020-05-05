Как правительство поддержит малый бизнес на период кризиса: план Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины презентовало программы поддержки малого и микробизнеса, который пострадал от карантина из-за коронавируса. Сейчас основные программы по поддержке заключаются в предоставлении льготных кредитов.

В правительстве обсудят, что делать с единым социальным взносом для тех предпринимателей, которые временно не работают, сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Сейчас правительство расширило программу "5 – 7 – 9" и разрешило брать дешевые кредиты предпринимателям для того, чтобы поддержать их платежеспособность. В рамках этой программы можно взять кредит под 0% годовых для того, чтобы оплатить существующие займы в банке.

На эти цели выделили 35 миллиардов гривен.

Что известно о программе "5 – 7 – 9"?С помощью этой программы государство компенсирует предпринимателю часть кредитной нагрузки. Чем больше рабочих мест он создает, тем большую компенсацию по кредиту получает.

Программа "Новые деньги"

В рамках этой программы планируется выдавать льготные кредиты под 3% годовых на 2 года.

Деньги безработным

Кроме того, правительство выделило на выплаты по так называемой временной безработице 4,7 миллиарда гривен.

Деньги выплатят тем людям, которых отправили в неоплачиваемые отпуска из-за карантина. Выплаты будут осуществлять на счета работодателей при условии, что они не будут увольнять своих работников.

Заметим, что за месяц действия карантина в Украине количество безработных выросло на 1 – 1,3 миллиона человек. Уровень безработицы достиг самого высокого показателя за последние 15 лет.

Вопрос ЕСВ

Вопрос единого социального взноса, который работодатели вынуждены платить, даже не получая прибыли на период карантина, сейчас обсуждают с Минфином и Минсоцполитики для "поиска комплексного сбалансированного решения"

Важно! Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, которым предлагают освободить физических лиц-предпринимателей от ЕСВ за май. Какие еще льготы предусматривает документ – читайте здесь.

В правительстве напомнили, что с 11 мая карантин смягчается. То есть ряд малых предприятий сможет полностью или частично возобновить свою работу.



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