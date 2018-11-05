Как преемники Меркель относятся к Путину: известны детали

Наибольшие шансы заменить Ангелу Меркель имеют три кандидата. Основными претендентами на пост главы партии Христианско-демократический союз считают Аннегрет Крамп-Каренбауер, Фридриха Мерца и Йенса Шпана.

Об этом сообщает Deutsche Welle

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Так, политики уже успели отметиться заявлениями по внешнеполитическим вопросам и агрессивным действиям Владимира Путина.

Генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр является одним из основных претендентов на пост главы ХДС. Издание отмечает, что политик до сих пор не делала никаких внешнеполитических заявлений. Сейчас её отношение к России максимально похоже на позиции Меркель.

Эксперты считают, что в будущем Крамп-Карренбауэр с предубеждением будет относиться к Путину из-за аннексии Россией украинского Крыма и агрессии РФ в Украине. Предполагается, что отношения с Кремлем она будет строить так же, как Меркель.

Экс-глава фракции консерваторов в Бундестаге Фридрих Мерц является сторонником вооружения и другом НАТО, поэтому он рассматривает Россию как стратегического противника. Однако, как отмечает издание, хотя Мерц считает Путина действительно серьезным риском для Запада, но убежден, что Запад недостаточно учитывал чувствительные для России аргументы.

Нынешний министр здравоохранения Йенс Шпан тоже отличился критическими в отношении России позициями, однако высказывается жестче Мерца.

Так, политик неоднократно обвинял фракции социал-демократической партии Германии и "Левых" в Бундестаге в приверженности Путину. Однако при этом не говорил, как, по его мнению, должны строиться отношения с Москвой.

Напомним, 1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель посетила Украину с официальным визитом. 29 октября Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончится его полномочия главы правительства. В правительстве, со своей стороны заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.

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