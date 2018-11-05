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      Як наступники Меркель ставляться до Путіна: відомі деталі

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      ЗМІ розповіли про стосунки між наступниками Меркель та Путіним
      ЗМІ розповіли про стосунки між наступниками Меркель та Путіним / Фото з відкритих джерел

      Найбільші шанси замінити Ангелу Меркель мають троє кандидатів. Основними претендентами на пост голови партії "Християнсько-демократичний союз" вважають Аннегрет Крамп-Каренбауер, Фрідріха Мерца та Єнса Шпана.

      Про це повідомляє Deutsche Welle

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      Так, політики вже встигли відзначитись заявами щодо зовнішньополітичних питань та агресивних дій Володимира Путіна.

      Генеральна секретарка партії Аннегрет Крамп-Карренбауер є одною із основних претендентів на посаду голови ХДС. Видання зазначає, що політик досі не робила жодних зовнішньополітичних заяв. Наразі її ставлення до Росії є максимально схожим до позиції Меркель.

      Експерти вважають, що у майбутньому Крамп-Карренбауер із застереженням ставитиметься до Путіна через анексію Росією українського Криму та агресію РФ в Україні. Передбачається, що стосунки із Кремлем вона будуватиме, як Меркель.

      Екс-очільник фракції консерваторів у Бундестазі Фрідріх Мерц є прихильником озброєння і другом НАТО, відтак він розглядає Росію як стратегічного супротивника. Проте, як зазначає видання, хоча Мерц вважає Путіна справді серйозним ризиком для Заходу, але переконаний, що Захід недостатньо зважав на чутливі для Росії аргументи.

      Нинішній міністр охорони здоров'я Єнс Шпан теж відзначився критичними щодо Росії позиціями, проте висловлюється жорсткіше за Мерца.

      Так, політик неодноразово закидав фракціям соціал-демократичної партії Німеччини та "Лівим" у Бундестазі прихильність до Путіна. Однак при цьому не говорив, як, на його думку, мають складатись відносини з Москвою.

      Нагадаємо, 1 листопада канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Україну з офіційним візитом. 29 жовтня Ангела Меркель сповістила, що не буде балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду. В уряді, зі свого боку запевнили, що в її планах залишається допрацювати канцлером до кінця терміну.

      Що потрібно знати про Ангелу Меркель: дивіться відео

       

      Теги: Новини Росії Новини політики Ангела Меркель Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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