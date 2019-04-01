Как президентские рейтинги повлияли на выбор украинцев

В течение нескольких месяцев социологи чуть ли не еженедельно готовили новые рейтинги, информируя украинцев о лидерах предвыборной гонки. Как менялись прогнозы относительно трех самых популярных кандидатов и что на это повлияло – читайте в материале 24 канала.

Старт предвыборной кампании

От старта предвыборной кампании, украинцы несколько раз меняли свое отношение к кандидатам. Рейтинги последних напоминали качели. Если бы выборы состоялись до нового года, то во второй тур вышли бы Юлия Тимошенко и Порошенко.

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Но уже в январе Юлия Владимировна уступила комику Зеленскому. Тот сразу после того, как сказал, что собрался на Банковую, выбился в фавориты. Поэтому, чтобы не отставать, Тимошенко, которая обещала избирателям принципиально новую жизнь, изменила тактику. Начала привычную игру – спасение обнищавших.

Эксперты рассказали, что изменение курса было ошибочным. Если в конце 2018 года за Тимошенко было более 20% избирателей, то сейчас – менее 15%.



В январе Тимошенко уступила комику Зеленскому

Еще часть избирателей Тимошенко потеряла из-за Зеленского. Тот давал единое обещание – сломать старую систему, однако, без уточнений. И похоже людей это устраивало. Его рейтинг рос как "на дрожжах". Действующий президент начал существенно проигрывать киношному.

Лидерство Зеленского

За две недели до выборов рейтинги лидеров предвыборной гонки изменились. Разрыв между Зеленским и Порошенко с Тимошенко уменьшился. Возможно потому, что комик хоть осторожно, но начал появляться в эфирах. И то, что кандидат слаб и в политике, и в экономике, стало очевидным.

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Еще два месяца назад между ними была пропасть в более 10% голосов, а к концу кампании – разница уменьшилась вдвое. Похоже, что Зеленский-главнокомандующий многих напугал.



Данные социологического опроса команды "Разумкова"

За Порошенко, социологи отмечают, голосуют из патриотических соображений. Среди его сторонников все, кто не воспринимает остальных кандидатов.

Эксперты объяснили, когда избиратель уже определился, трудно заставить его изменить свое решение. К примеру, поездка в Москву не сказалась на рейтингах Юрия Бойко. У него в последнем опросе перед выборами было почти одинаковое с Анатолием Гриценко количество сторонников. Голосов последнему добавил Садовый, который снялся в его пользу.



Юрий Бойко

В то время, когда украинцы удивлялись прыжкам рейтингов, для психологов они были предсказуемы. Говорят, избиратели хотят видеть новые лица в политике. В этом секрет популярности Зеленского.

"Мы выбираем политиков, которые, как нам кажется, любят нас, которым нравимся мы сами. Если политик причастен к очернению своих оппонентов, то это может ударить по его рейтингу. Во-первых, люди хотят минимизировать риски, и, во-вторых, они хотят максимизировать выгоду. Потребность в изменениях, она диктует рейтинги", – пояснила член правления Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина.

Редакция 24 канала предупреждает: результаты опросов относительно поддержки или уровня доверия избирателей к определенному кандидату, безусловно, влияют на общественность. Политтехнологи, чтобы увеличить шансы на победу своего кандидата, могут намеренно завышать рейтинг кандидата или сознательно его занижать. Больше об этом в нашей статье: Как с помощью рейтингов манипулируют избирателями.