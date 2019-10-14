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      Как противостоять возвращению РФ и не потерять ПАСЕ: объяснение главы МИД Латвии

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      Формат встреч противников РФ в ПАСЕ должен работать и дальше, - Ринкевичс
      Формат встреч противников РФ в ПАСЕ должен работать и дальше, - Ринкевичс / ТАСС

      Встречи противников возвращения России в ПАСЕ из парламентских делегаций разных стран Европы должны работать дальше. Однако просто встать и уйти – неправильно.

      Формат координационных встреч должен работать дальше, об этом сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в интервью Укринформу.

      Мнение: Нельзя позволить России там хозяйничать, – дипломат о скандале с Украиной в ПАСЕ

      "Считаю также, что он (формат – 24 канал) должен работать в Страсбурге во время пленарных сессий, нужно координировать свою деятельность после работы в комитетах. После этого выступления в ПАСЕ будут более эффективными и к депутатам из наших стран больше прислушиваться", – сказал он.

      Ринкевичс добавил, что "уже надо думать о январе" (следующая сессия ПАСЕ будет в январе 2020 года – 24 канал).

      Глава МИД Латвии также рассказал, что в латвийском парламенте тоже прошли "довольно бурные дебаты по поводу ПАСЕ, нужно или нет ехать туда, прекращать ли наше членство там или нет".

      В конце концов, парламентарии приняли решение на сессии ПАСЕ "не принимать участия в некоторых мероприятиях, тем самым показывая свое отношение к происходящему". Однако участие в важных событиях решили брать.

      Мне кажется, здесь неправильно было бы сказать: все, мы уходим и больше не будем участвовать в работе этой структуры. Таким образом мы просто отдадим эту трибуну именно тем людям, которым не хотели ее уступать. Образно говоря, проигранный бой еще не означает проигранную войну,
      – подчеркнул политик.

      В то же время он добавил, что "надо работать дальше". Ринкевичс считает, что в ПАСЕ "поднимать там все те вопросы, которые должны и могут быть подняты: от прав человека в России права крымских татар нарушаются в Крыму".

      По его словам, надо "снова и снова поднимать вопрос об агрессии Российской Федерации против Украины – в той части, которая находится в компетенции Совета Европы".

      Что происходит в ПАСЕ и какова позиция Украины?

      Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы продолжалась в Страсбурге от 1 до 4 октября. Новый состав украинской делегации не участвовал в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблее. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Однако Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ.

      Читайте также: В ПАСЕ скандал с депутатом РФ: он сливал конфиденциальную информацию российским СМИ

      Кто активно поддерживает Украину в ПАСЕ:

      • Латвия;
      • Литва;
      • Эстония;
      • Грузия;
      • Польщша;
      • Великобритания;
      • Швеция;
      • Дания.

      ПАРЄ голосування повернення Росії
      Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ/ Инфографика 24 канала

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      Теги: Украина – Россия Новости политики Новости России Латвия ПАСЕ
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