Как противостоять возвращению РФ и не потерять ПАСЕ: объяснение главы МИД Латвии

Встречи противников возвращения России в ПАСЕ из парламентских делегаций разных стран Европы должны работать дальше. Однако просто встать и уйти – неправильно.

Формат координационных встреч должен работать дальше, об этом сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в интервью Укринформу.

Мнение: Нельзя позволить России там хозяйничать, – дипломат о скандале с Украиной в ПАСЕ

"Считаю также, что он (формат – 24 канал) должен работать в Страсбурге во время пленарных сессий, нужно координировать свою деятельность после работы в комитетах. После этого выступления в ПАСЕ будут более эффективными и к депутатам из наших стран больше прислушиваться", – сказал он.

Ринкевичс добавил, что "уже надо думать о январе" (следующая сессия ПАСЕ будет в январе 2020 года – 24 канал).

Глава МИД Латвии также рассказал, что в латвийском парламенте тоже прошли "довольно бурные дебаты по поводу ПАСЕ, нужно или нет ехать туда, прекращать ли наше членство там или нет".

В конце концов, парламентарии приняли решение на сессии ПАСЕ "не принимать участия в некоторых мероприятиях, тем самым показывая свое отношение к происходящему". Однако участие в важных событиях решили брать.

Мне кажется, здесь неправильно было бы сказать: все, мы уходим и больше не будем участвовать в работе этой структуры. Таким образом мы просто отдадим эту трибуну именно тем людям, которым не хотели ее уступать. Образно говоря, проигранный бой еще не означает проигранную войну,

– подчеркнул политик.

В то же время он добавил, что "надо работать дальше". Ринкевичс считает, что в ПАСЕ "поднимать там все те вопросы, которые должны и могут быть подняты: от прав человека в России права крымских татар нарушаются в Крыму".

По его словам, надо "снова и снова поднимать вопрос об агрессии Российской Федерации против Украины – в той части, которая находится в компетенции Совета Европы".

Что происходит в ПАСЕ и какова позиция Украины?

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы продолжалась в Страсбурге от 1 до 4 октября. Новый состав украинской делегации не участвовал в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблее. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Однако Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ.

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Кто активно поддерживает Украину в ПАСЕ:

Латвия;

Литва;

Эстония;

Грузия;

Польщша;

Великобритания;

Швеция;

Дания.



Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ/ Инфографика 24 канала