Як протистояти поверненню РФ та не втратити ПАРЄ: пояснення глави МЗС Латвії

Зустрічі противників повернення Росії в ПАРЄ з парламентських делегацій різних країн Європи мають працювати далі. Однак просто встати і піти – неправильно.

Формат координаційних зустрічей повинен працювати далі, про це сказав міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс в інтерв’ю Укрінформу.

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"Вважаю також, що він (формат – 24 канал) повинен працювати в Страсбурзі під час пленарних сесій, потрібно координувати свою діяльність після роботи в комітетах. Після цього виступи в ПАРЄ будуть більш ефективними і до депутатів з наших країн більше прислухатимуться", – сказав він.

Рінкевичс додав, що "вже треба думати про січень". (наступна сесія ПАРЄ буде в січні 2020 року – 24 канал).

Глава МЗС Латвії також розповів, що в латвійському парламенті теж пройшли "досить бурхливі дебати з приводу ПАРЄ, потрібно чи ні їхати туди, припиняти наше членство там чи ні".

Зрештою, парламентарі прийняли рішення на сесії ПАРЄ "не брати участі в деяких заходах, тим самим показуючи своє ставлення до подій". Однак участь у важливих подіях вирішили брати.

Мені здається, тут неправильно було б сказати: все, ми йдемо і більше не будемо брати участь у роботі цієї структури. Таким чином ми просто віддамо цю трибуну саме тим людям, яким не хотіли б нею поступатися. Образно кажучи, програний бій ще не означає програну війну,

– наголосив політик.

Водночас він додав, що "треба працювати далі". Рінкевичс вважає, що у ПАРЄ "підіймати там всі ті питання, які повинні і можуть бути підняті: від прав людини в Росії до прав кримських татар, що порушуються в Криму".

За його словами, треба "знову і знову підіймати питання про агресію Російської Федерації проти України – в тій частині, яка є в компетенції Ради Європи".

Що відбувається у ПАРЄ і яка позиція України?

Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи тривала у Страсбурзі від 1 до 4 жовтня. Новий склад української делегації не брав участі у сесії через повернення російської делегації до Асамблеї. До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Однак Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ.

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Хто активно підтримує Україну у ПАРЄ:

Латвія;

Литва;

Естонія;

Грузія;

Польща;

Велика Британія;

Швеція;

Данія.



Хто голосував за повернення Росії до складу ПАРЄ/ Інфографіка 24 каналу