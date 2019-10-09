У ПАРЄ скандал з депутатом РФ: він зливав конфіденційну інформацію російським ЗМІ

Парламентська асамблея Ради Європи звинуватила російського депутата у зливі інформації російським ЗМІ. Йдеться про скандального Леоніда Слуцького.

В офіційному листі Голова Моніторингового комітету ПАРЄ Роберт Гейл відправив офіційного листа віце-спікеру Держдуми Петру Толстому. Про це повідомляє "Голос Америки".

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В ПАРЄ наголошують, що Слуцький порушив правила асамблеї, переказавши в інтерв'ю російським медіа зміст закритого засідання комітету.

У листі йдеться, що російський депутат назвав представників опозиції та громадських організацій Росії, що брали участь у слуханнях, "джерелами кривозеркалля". На його думку, вони "представляють вузький прошарок громадянського суспільства і не відображають інтереси більшості росіян".

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У які скандали потрапляв російський депутат Леонід Слуцький?

Депутат Державної Думи Росії Леонід Слуцький відомий через гучний секс-скандал що трапився минулого року. Одразу три журналістки звинуватили Слуцького у домаганнях. Кореспондент Російської служби "BBC" Фаріда Рустамова знайшла запис розмови у кабінеті Слуцького, на якому чути, як він до неї чіпляється.

Окрім того, 14 грудня у Парижі Слуцького вигнали із засідання підкомітету ПАРЄ. Українська делегація підняла питання про неприпустимість спілкування з людьми, що перебувають під санкціями. У підсумку голова Політичного комітету ПАРЄ Морген Йенсен все ж відреагував на прохання представників України і попросив Слуцького покинути засідання.