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      В ПАСЕ скандал с депутатом РФ: он сливал конфиденциальную информацию российским СМИ

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      Леонид Слуцкий
      Леонид Слуцкий / duma.gov.ru

      Парламентская ассамблея Совета Европы обвинила российского депутата в сливе информации российским СМИ. Речь идет о скандальном Леониде Слуцком.

      В официальном письме Глава Мониторингового комитета ПАСЕ Роберт Гейл отправил официальное письмо вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Об этом сообщает "Голос Америки".

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      В ПАСЕ отмечают, что Слуцкий нарушил правила ассамблеи, раскрыв в интервью российским медиа содержание закрытого заседания комитета.

      В письме говорится, что российский депутат назвал представителей оппозиции и общественных организаций России, участвовавших в слушаниях, "источниками кривозеркалья". По его мнению, они "представляют узкий слой гражданского общества и не отражают интересы большинства россиян".

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      В какие скандалы попадал российский депутат Леонид Слуцкий?

      Депутат Государственной Думы России Леонид Слуцкий известен громким секс-скандалом, произошедшим в прошлом году. Сразу три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах. Корреспондент Русской службы "BBC" Фарида Рустамова выложила запись разговора в кабинете Слуцкого, на которой слышно, как он ее домогается.

      Кроме того, 14 декабря в Париже Слуцкого выгнали с заседания подкомитета ПАСЕ. Украинская делегация подняла вопрос о недопустимости общения с людьми, находящимися под санкциями. В итоге председатель Политического комитета ПАСЕ Морген Йенсен все же отреагировал на просьбу представителей Украины и попросил Слуцкого покинуть заседание.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Скандал ПАСЕ
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