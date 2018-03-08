Секс-скандал в Госдуме: депутат Слуцкий попросил извинения у обиженных женщин

Депутат Государственной Думы России Леонид Слуцкий, которого сразу три журналистки обвинили в домогательствах, попросил прощения у женщин, "которых когда-либо заставил переживать".

О неприличных знаках внимания со стороны депутата Госдумы рассказали сразу три журналистки.

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Корреспондент Российской службы "BBC" Фарида Рустамова нашла запись разговора в кабинете Слуцкого, на котором слышно, как он к ней цепляется.

8 марта на своей странице в Facebook депутат поздравил женщин с "Международным женским днем" и попутно попросил прощения у тех, кому "когда-нибудь вольно или невольно причинил любые переживания".

Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу,

– написал Слуцкий.