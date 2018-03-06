Секс-скандал в Госдуме РФ: журналистки обвинили депутата в домогательствах

Парламентский корреспондент Русской службы ВВС Фарида Рустамова заявила о сексуальных домогательствах со стороны депутата Государственной Думы России Леонида Слуцкого. Кроме нее, о харассменте со стороны парламентария рассказали две журналистки.

Резонансный секс-скандал разгорелся в Госдуме РФ. Российского депутата Леонида Слуцкого обвиняют в сексуальных домогательствах сразу несколько журналисток.

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Ранее о неприличных знаках внимания со стороны парламентария заявила продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.

Теперь о домогательствах со стороны Слуцкого рассказала парламентский корреспондент Русской службы ВВС Фарида Рустамова, передает ВВС.

Журналистка вспомнила, как депутат приставал к ней почти год назад – 24 марта 2017 в его кабинете. Рустамова говорит, что пришла тогда к Слуцкому, чтобы взять комментарий по поводу визита в Россию тогдашнего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

Корреспондент ВВС отмечает, что у нее все время был включен диктофон после того, как она вошла в кабинет к депутату, и сама запись у нее сохранилась.

После вопроса о Ле Пен Слуцкий резко сменил тему разговора.

"Зайка, может, тебе бросить ... это Би-би-си? Я тебя возьму куда-нибудь", – сказал Слуцкий.

От неоднозначного предложения депутата журналистка отказалась и уточнила, или связано нежелание дать ей комментарий с тем, что она работает именно на BBC. На что депутат ответил: "Нет, просто ты от меня убегаешь, целоваться не хочешь, я на тебя обиделся".

Корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова



Издание приводит диалог между Слуцким и Рустамовой, которые расшифрованы с диктофонной записи журналистки:

– У меня есть парень, Леонид Эдуардович.



– Брось его.



– Не хочу.



– Почему?



– Я хочу за него замуж.



– Очень хорошо, будешь его жена, а моя любовница.



Рустамова еще раз попыталась задать вопрос о Ле Пен, но больше никакого ответа по сути не получила. После чего, со словами "Давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился", по воспоминаниям журналистки, политик резко приблизился к ней, "провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх" и отскочил.

По словам журналистки, это было настолько неожиданно, что она находилась в состоянии шока.

Я не понимала, что произошло. Это было очень резко. Я начала заикаться, булькать, у меня было состояние ступора. Я пробормотала, что я больше к вам не приду, вы распускаете руки,

– вспоминает Рустамова.

Слуцкий ответил, что не распускает руки, разве что "чуть-чуть".

BBC приводит это один отрывок из диалога журналистки и политика в тот день:



– Но вы это делаете.



– Я это делаю красиво.



– То, что вы сейчас сделали, было очень некрасиво. Я буду очень переживать, потому что это пи***ц.



– Не переживай. Давай, заглядывай ко мне в гости, я тебя всегда рад видеть.

Депутат Госдумы РФ Леонида Слуцкого обвинили в домогательствах

"Зайка, если бы я что-то тебе рассказал, я был бы наказан. Я воспользовался твоим приходом, чтобы еще раз подчеркнуть интерес к тебе. Бросай на[...] парня и заглядывай. Чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Я готов тебе реально помогать", – цитирует издание депутата Госдумы.

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Журналистка вспоминает, что после выхода из кабинета Слуцкого расплакалась и ушла в пресс-зал Думы, ища коллег, которым бы могла об этом рассказать.

Одна из журналисток парламентского пула подтвердила, что действительно примерно год назад Рустамова "в очень тяжелом состоянии пришла в думский аквариум (неофициальное название пресс-зала в Госдуме РФ)" и рассказала об этом инциденте ей и еще нескольким коллегам.

Первой о домогательствах со стороны российского депутата Леонида Слуцкого рассказала заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.