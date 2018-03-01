Арест скандальной Насти Рыбки в Таиланде: полиция выдвинула "новые" обвинения

Скандальным задержанным российским видеоблогерам, которые известны под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, полиция Таиланда выдвинула официальные обвинения за проведение нелегального "секс-тренинга" в курортном городе Паттайя.

Об этом заявил представитель национальной полиции Таиланда Критсана Паттханачарен, передает "РИА Новости".

Читайте также: Соблазнительница российских олигархов Настя Рыбка попросила политического убежища в США

Правоохранители считают, что россияне не только нарушили законодательство, но и нанесли ущерб репутации Таиланда.

В данном случае иностранные граждане не только нарушили закон, но и нанесли ущерб репутации Таиланда. Они должны понести ответственность за совершенные ими правонарушения,

– подчеркнул он.

"Полиция проводит сейчас по всему Таиланду меры по подавлению международной преступности и задержанию иностранцев, нарушающих таиландское законодательство или осуществляющих визовые нарушения", – добавили в полиции.

Отметим, нелегальная работа на территории королевства предусматривает заключение до двух лет и / или штраф до трех тысяч долларов и депортацию. При этом всем фигурантам дела могут запретить въезд в страну на срок до десяти лет.

Напомним, 25 февраля, в Таиланде задержали российских видеоблогеров, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка за незаконное проведение секс-тренинга. Их доставили в следственный изолятор, где они ожидают суда.

Кто такая Настя Рыбка? Это эскорт-модель и блогер, стала известной в феврале 2018 после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько во время совместного трехдневного путешествия в Норвегию в августе 2016 на яхте, принадлежащей Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.