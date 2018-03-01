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Арешт скандальної Насті Рибки у Таїланді: поліція висунула "нові" звинувачення

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Поліція висунула офіційні звинувачення затриманій у Таїланді Насті Рибці
Поліція висунула офіційні звинувачення затриманій у Таїланді Насті Рибці / Фото з відкритих джерел

Скандальним затриманим російським відеоблогерам, які відомі під псевдонімами Алекс Леслі і Настя Рибка, поліція Таїланду висунула офіційні звинувачення за проведення нелегального "секс-тренінгу" в курортному місті Паттайя.

Про це заявив представник національної поліції Таїланду Крітсана Паттханачарен, передає "РИА Новости".

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Правоохоронці вважають, що росіяни не лише порушили законодавство, але і завдали шкоди репутації Таїланду.

У даному випадку іноземні громадяни не тільки порушили закон, але і завдали шкоди репутації Таїланду. Вони повинні понести відповідальність за вчинені ними правопорушення,
– наголосив він.

"Поліція проводить зараз по всьому Таїланду заходи з придушення міжнародної злочинності і затримання іноземців, які порушують таїландське законодавство або здійснюють візові порушення", – додали в поліції.

Зазначимо, нелегальна робота на території королівства передбачає ув'язнення до двох років і / або штраф до трьох тисяч доларів і депортацію. При цьому усім фігурантам справи можуть заборонити в'їзд до країни на термін до десяти років.

Нагадаємо, 25 лютого, у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі і Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу. Їх доставили у слідчий ізолятор, де вони очікують суду.

Хто така Настя Рибка? Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального і Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і замісника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипаскі. Скандал отримав широке висвітлення в світових і російських ЗМІ.

Теги: Новини Росії Кримінальні новини Секс-скандал Таїланд
Джерело: 24 Канал
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