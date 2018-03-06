Секс-скандал у Держдумі РФ: журналістки звинуватили депутата у домаганнях

Парламентський кореспондент Російської служби ВВС Фаріда Рустамова заявила про сексуальні домагання зі сторони депутата Державної Думи Росії Леоніда Слуцького. Окрім неї, про харасмент зі сторони парламентаря розповіли ще дві журналістки.

Резонансний секс-скандал розгорівся у Держдумі РФ. Російського депутата Леоніда Слуцького звинувачують у сексуальних домаганнях одразу кілька журналісток.

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Раніше про непристойні знаки уваги зі сторони парламентаря заявила продюсер телеканалу "Дождь" Дарья Жук.

Тепер про домагання зі сторони Слуцького розповіла парламентський кореспондент Російської служби ВВС Фаріда Рустамова, інформує ВВС.

Журналістка згадала, як депутат чіплявся до неї майже рік тому – 24 березня 2017 року у його кабінеті. Рустамова каже, що прийшла тоді до Слуцького, щоб взяти коментар з приводу візиту в Росію тодішньої кандидатки в президенти Франції Марін Ле Пен.

Кореспондентка ВВС зазначає, що у неї весь час був увімкнений диктофон після того, як вона увійшла в кабінет до депутата і сам запис у неї зберігся.

Після питання про Ле Пен Слуцький різко змінив тему розмови.

"Зайченя, може, тобі кинути ... це Бі-бі-сі? Я тебе візьму куди-небудь", – сказав Слуцький.

Від неоднозначної пропозиції депутата журналістка відмовилась і уточнила, чи пов'язане небажання дати їй коментар з тим, що вона працює саме на BBC. На що депутат відповів: "Ні, просто ти від мене втікаєш, цілуватися не хочеш, я на тебе образився".





Кореспондент Російської служби "BBC" Фаріда Рустамова

Видання наводить діалоги між Слуцьким та Рустамовою, які розшифровані із диктофонного запису журналістки:

- У мене є хлопець, Леоніде Едуардовичу.

- Кинь його.

- Не хочу.

- Чому?

- Я хочу за нього заміж.

- Дуже добре, будеш його дружина, а моя коханка.

Рустамова ще раз спробувала поставити запитання про Ле Пен, але більше жодної відповіді по суті не отримала. Після чого, зі словами "давай, зайченя, буде настрій, зазирай, я за тобою скучив", за спогадами журналістки, політик різко наблизився до неї, "провів рукою, внутрішньою частиною долоні, по моєму лобку вгору" і відскочив.

За словами журналістки, це було настільки несподівано, що вона перебувала у стані шоку.

Я не розуміла, що сталося. Це було дуже різко. Я почала заїкатися, булькати, у мене був стан ступору. Я промимрила, що я більше до вас не прийду, ви розпускає руки,

– згадує Рустамова.

Слуцький відповів, що не розпускає руки, хіба лише "чуть-чуть".

BBC наводить це один уривок з діалогу журналістки та політика того дня:

- Але ви це робите!

- Я це роблю красиво.

- Те, що ви зараз зробили, було дуже негарно. Я буду дуже переживати, тому що це пи***ць.

- Не переживай. Давай, зазирай до мене в гості, я тебе завжди радий бачити.





Депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького звинуватили у домаганнях

"Зайченя, якби я щось тобі розповів, я був би покараний. Я скористався твоїм приходом, щоб ще раз підкреслити інтерес до тебе. Кидай на [...] хлопця і зазирай. Чим раніше ти це зробиш, тим краще. Я готовий тобі реально допомагати", – цитує видання депутата Держдуми.

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Журналістка пригадує, що після виходу з кабінету Слуцького розплакалась і пішла у прес-зал Думи, шукаючи колег, яким би могла це розповісти.

Одна з журналісток парламентського пулу підтвердила, що дійсно приблизно рік тому Рустамова "в дуже важкому стані прийшла в думський акваріум (неофіційна назва прес-залу у Держдумі РФ)" і розповіла про цей інцидент їй та ще декільком колегам.

Першою про домагання зі сторони російського депутата Леоніда Слуцького розповіла заступниця головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе.