Секс-скандал у Держдумі: депутат Слуцький перепросив скривджених жінок

Депутат Державної Думи Росії Леонід Слуцький, якого одразу три журналістки звинуватили у домаганнях, попросив вибачення у жінок, "яких коли-небудь змусив переживати".

Про непристойні знаки уваги зі сторони депутата Держуми розповіли одразу три журналістки.

Читайте також: Скандальну Настю Рибку кинули за ґрати у Таїланді через секс-тренінг: відео затримання

Кореспондент Російської служби "BBC" Фаріда Рустамова знайшла запис розмови у кабінеті Слуцького, на якому чути, як він до неї чіпляється.

8 березня на своїй сторінці у Facebook депутат привітав жінок з "Міжнародним жіночим днем" і принагідно попросив вибачення у тих, кому "коли-небудь вільно чи мимоволі завдав будь-яких переживань".

Користуючись нагодою, хотів би попросити вибачення у тих з вас, кому коли-небудь вільно чи мимоволі заподіяв будь-які переживання. Повірте, не зі злого наміру,

– написав Слуцький.