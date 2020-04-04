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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как работает бизнес в Украине в условиях карантина

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      На время карантина предприниматели предлагают свои услуги через сеть. Однако не всем повезло подстроиться к новым реалиям и в дальнейшем зарабатывать. А некоторые даже наращивают свои мощности.

      Неплохо идут дела у владельцев служб доставки. Такие компании за период карантина фиксируют значительный прирост спроса. Однако они ищут сотрудников на доставку продуктов: нужны и курьеры, и те, кто будет собирать заказ в магазинах.

      К теме Закон "подправили": теперь бизнесу не гарантируют освобождение от уплаты аренды

      Спрос на услуги доставки вырос на 80%. В соответствующих компаниях подтвердили, что сейчас ажиотаж немного спал, по сравнению с февралем 2020 года. А вот магазины владельцы вынужденно закрыли. Большинство из них перешли в онлайн-режим. Они жалуются, что продажи в шоурумах упали.

      Офлайн-продажи составляли значительную часть, более 90% прибыли. И соответственно, с начала карантина мы потеряли обращение. Онлайн-продажи еще остались, но, увы, они не дотягивают до тех, что были в докарантинний период,
      – рассказал финансовый директор магазина Сергей Линский.


      Сергей Линский / Фото 24 канал

      Бизнесмены говорят, если люди после карантина будут покупать украинское – это поможет предпринимателям. На государственную поддержку больших надежд нет. По их словам, так называемый антикризисный закон на практике неэффективен. А мораторий на плановые проверки – декларативная мера, ведь большинство малого и среднего бизнеса закрыты и проверять фактически никого.

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      Правительство отсрочило налоговые штрафы до конца мая. Но вероятность того, что за это время предприниматели, которые закрыты на карантин, смогут что-то заработать – почти нулевая.

      Что известно об антикризисном законе?Парламент принял закон, который должен защитить бизнес, ослабить налоговую нагрузку, изменить процедуры выплаты социальной помощи, отсрочить представление отчетов и тому подобное.

      В частности, согласно документу, ставка налога на добавленную стоимость в 2020 году уменьшаться не будет и составит 20%. Налог на прибыль зафиксирован на уровне 18%.

      Однако в части об отмене платы аренды для предприятий, которые не работают через карантин, изменили формулировку с "освобождается" на "может быть освобожден от платы".

      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Законодательство Карантин в Украине 2020 Новости Украины ФОПы Бизнес
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