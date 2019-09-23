Как работает серый рынок ботов в соцсетях: потрясающее журналистское расследование
Журналисту программы "Следствие. Инфо" удалось устроиться на работу на настоящую ботоферму. И на шесть недель он превратился в бота. Обо всех тонкостях профессии и закулисье ботферм – читайте дальше.
Как найти вакансию?
Конечно, найти работу интернет-ботом не легко. Обычно их маскируют под другие профессии. Однако журналистов-расследователей нашел то, что искал.
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Василий пошел на собеседование с работником вероятной ботофермы – "агентства", где создаются фейковые аккаунты людей, которые пишут проплаченные комментарии в интересах заказчиков. Офис, куда Василий пришел на собеседование, расположенный обычной квартире в Киеве. Журналиста пригласили на работу, но отметили, что работа у них неофициальная, якобы из-за того, что компания как раз юридически оформляется.
Во время собеседования работодатель не интересовался ни опытом работы, ни личными мотивами Василия. Зарплату пообещал в пределах 9 – 10 тысяч гривен в месяц. В то же время человек, проводивший собеседование сказал, что "в зависимости от результатов можно получать и больше".
Как работают боты?
После собеседования агента "Слидство.Инфо" взяли на работу. Его сразу же добавили к чату в Telegram, где решают рабочие вопросы.
В первый день это было сложно. Даже мой наставник говорил, чтобы я работал скорее,
– вспомнил Василий.
Ферма работает в три смены: группы ботов на посту с 8 утра и до 12 ночи. Ежедневная норма – 300 комментариев. В рабочем чате в Telegram работникам присылают ориентировочные тезисы, боты используют.
В Telegram работникам присылают ориентировочные тезисы
О заказчиках своих услуг боты преимущественно ничего не знают, кураторы держат эту информацию в секрете.
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Ботофермы – это организации, которые обычно имеют разветвленную структуру:
► Руководители. Они обычно сидят в главном офисе и ведут переговоры с политическими силами, а также определяют, какую задачу нужно выполнить и сколько это будет стоить.
► Таргетологи. Они анализируют то, на какую аудиторию нужно направить силы. Учитывается возраст, пол и множество других факторов.
► Технические специалисты. Они разрабатывают специальные программы, автоматизирующие определенные процессы и ускоряют работу.
► "Обезьянки". Это основная движущая сила. Они непосредственно создают фейковые аккаунты и от их имени массово оставляют комментарии в социальных сетях.
Смотрите полное видео программы "Следствие. Инфо" о фабриках ботов: