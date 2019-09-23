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      Як працює сірий ринок ботів у соцмережі: приголомшливе журналістське розслідування

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      Як працює сірий ринок ботів у соцмережі
      Як працює сірий ринок ботів у соцмережі / 24 канал

      Журналісту програми "Слідство.Інфо" вдалося влаштуватися на роботу на справжню ботоферму. І на шість тижнів він перетворився на бота. Про всі тонкощі професії та закулісся ботферм – читайте далі.

      Як знайти вакансію?

      Звісно, знайти роботу інтернет-ботом не легко. Зазвичай їх маскують під інші професії. Однак журналіст-розслідувач таки знайшов те, що шукав.

      Читайте також: Кого з політиків під час виборів найбільше підтримували інтернет-боти: вражаючі факти

      Василь пішов на співбесіду з працівником ймовірної ботоферми – "агенції", де створюються фейкові акаунти людей, які пишуть проплачені коментарі в інтересах замовників. Офіс, куди Василь прийшов на співбесіду, розташований звичайній квартирі у Києві. Журналіста запросили на роботу, але наголосили, що робота у них неофіційна, начебто через те, що компанія якраз юридично оформлюється.

      Під час співбесіди роботодавець не цікавився ані досвідом роботи, ані особистими мотивами Василя. Зарплату пообіцяв у межах 9 – 10 тисяч гривень на місяць. Водночас чоловік, що проводив співбесіду сказав, що "у залежності від результатів можна отримувати й більше".

      Як працюють боти?

      Після співбесіди агента "Слідство.Інфо" взяли на роботу. Його одразу ж додали до чату у Telegram, де розв'язують робочі питання. 

      У перший день це було складно. Навіть мій наставник казав, аби я працював скоріше,
      – згадав Василь.

      Ферма працює у три зміни: групи ботів на посту від 8 ранку і до 12 ночі. Щоденна норма – 300 коментарів. У робочому чаті у Telegram працівникам надсилають орієнтовні тези, які боти використовують.


      У Telegram працівникам надсилають орієнтовні тези

      Про замовників своїх послуг боти переважно нічого не знають, куратори тримають цю інформацію у секреті.

      Читайте також: Скільки насправді заробляють боти: шалені цифри

      Ботоферми – це організації, які зазвичай мають розгалужену структуру:

      ► Керівники. Вони зазвичай сидять у головному офісі й ведуть переговори з політичними силами, а також визначають, яке завдання потрібно виконати й скільки це коштуватиме.  

      ► Таргетологи. Вони аналізують те, на яку аудиторію потрібно спрямувати сили. До уваги береться вік, стать та безліч інших факторів.

      ► Технічні спеціалісти. Вони розробляють спеціальні програми, що автоматизують певні процеси та пришвидшують роботу. 

      ► "Мавпочки". Це основна рушійна сила. Вони безпосередньо створюють фейкові акаунти та від їхнього імені масово залишають коментарі у соціальних мережах.

      Дивіться повне відео програми "Слідство.Інфо" про фабрики ботів:

       

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      Теги: Новини України Гроші Робота Журналісти дослідження Розслідування
      Джерело: 24 канал
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