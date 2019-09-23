Як працює сірий ринок ботів у соцмережі: приголомшливе журналістське розслідування

Журналісту програми "Слідство.Інфо" вдалося влаштуватися на роботу на справжню ботоферму. І на шість тижнів він перетворився на бота. Про всі тонкощі професії та закулісся ботферм – читайте далі.

Як знайти вакансію?

Звісно, знайти роботу інтернет-ботом не легко. Зазвичай їх маскують під інші професії. Однак журналіст-розслідувач таки знайшов те, що шукав.

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Василь пішов на співбесіду з працівником ймовірної ботоферми – "агенції", де створюються фейкові акаунти людей, які пишуть проплачені коментарі в інтересах замовників. Офіс, куди Василь прийшов на співбесіду, розташований звичайній квартирі у Києві. Журналіста запросили на роботу, але наголосили, що робота у них неофіційна, начебто через те, що компанія якраз юридично оформлюється.

Під час співбесіди роботодавець не цікавився ані досвідом роботи, ані особистими мотивами Василя. Зарплату пообіцяв у межах 9 – 10 тисяч гривень на місяць. Водночас чоловік, що проводив співбесіду сказав, що "у залежності від результатів можна отримувати й більше".

Як працюють боти?

Після співбесіди агента "Слідство.Інфо" взяли на роботу. Його одразу ж додали до чату у Telegram, де розв'язують робочі питання.

У перший день це було складно. Навіть мій наставник казав, аби я працював скоріше,

– згадав Василь.

Ферма працює у три зміни: групи ботів на посту від 8 ранку і до 12 ночі. Щоденна норма – 300 коментарів. У робочому чаті у Telegram працівникам надсилають орієнтовні тези, які боти використовують.



У Telegram працівникам надсилають орієнтовні тези

Про замовників своїх послуг боти переважно нічого не знають, куратори тримають цю інформацію у секреті.

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Ботоферми – це організації, які зазвичай мають розгалужену структуру:

► Керівники. Вони зазвичай сидять у головному офісі й ведуть переговори з політичними силами, а також визначають, яке завдання потрібно виконати й скільки це коштуватиме.

► Таргетологи. Вони аналізують те, на яку аудиторію потрібно спрямувати сили. До уваги береться вік, стать та безліч інших факторів.

► Технічні спеціалісти. Вони розробляють спеціальні програми, що автоматизують певні процеси та пришвидшують роботу.

► "Мавпочки". Це основна рушійна сила. Вони безпосередньо створюють фейкові акаунти та від їхнього імені масово залишають коментарі у соціальних мережах.

Дивіться повне відео програми "Слідство.Інфо" про фабрики ботів: