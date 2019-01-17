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      Как Россия собирается вернуть Украину в свою сферу влияния

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия тщательно готовилась к украинским президентским выборам в 2019 году. Так, главной целью РФ остается проведение своих кандидатов к власти в Украине.

      Об этом говорится на сайте главы государства.

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      Украинская армия в последние годы качественно укрепилась, и осознавая, что любая дальнейшая попытка военного вторжения закончится для оккупантов плачевно, в Кремле основную ставку сегодня делают на подрыв Украины изнутри. 2019 год с этой точки зрения будет определяющим. В Кремле к нему готовились тщательно и долго. Что планируют в Москве не является секретом. Собственно, руководство России этого особо и не скрывает – провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть,
      – считает Порошенко.

      По его мнению, цель этих действий вполне понятна, Россия хочет остановить демократическое развитие Украины.

      "Операция по влиянию на украинские выборы Россией уже ведется полным ходом. Цель ее тоже понятна: остановить демократическое развитие Украины, ее движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции, вернуть ее в так называемую "русскую сферу влияния", – добавил президент.

      Он заверил, что сделает все для проведения честных выборов в стране и сообщил, что пригласил для наблюдения за президентскими выборами наблюдателей от авторитетных международных организаций и отдельных государств.

      Напомним, советник главы МВД Украины Арсена Авакова, Зорян Шкиряк считает, что на выборах президента Украины и Верховной Рады жителям оккупированных территорий нельзя давать право голосовать. По его мнению, люди, которые проживали на оккупированной территории, подвергались тотальному психологическому воздействию со стороны государства-агрессора.

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости политики
      Источник: 24 Канал
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