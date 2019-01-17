09:33
17 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальная медицина РФ. Пьяная "Почта России"
      Вєсті Кремля
      22:49, 16 января
      Вести.UA: Яценко перегорел на отдыхе. Заявочки от Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 16 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, 16 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      "Их превращали в зомби": в МВД предлагают запретить голосовать жителям оккупированных территорий

      132 Читати новину українською
      Выборы в Украине
      Выборы в Украине / Иллюстративное фото

      Советник главы МВД Арсена Авакова, Зорян Шкиряк считает, что на выборах президента Украины и Верховной Рады жителям оккупированных территорий нельзя давать право голосовать.

      Об этом он заявил во время интервью для "Обозревателя".

      Читайте также: Как завершить войну на Донбассе: четкое мнение кандидата в президенты Садового

      К сожалению, эти граждане Украины в последние годы – причем, это не пять лет с начала войны, а лет двадцать точно – были под влиянием тотальной российской пропаганды. Безусловно, кто-то больше, кто-то меньше. Но эти люди, особенно, учитывая то, что происходит сейчас, не могут адекватно воспринимать ситуацию в Украине,
      – отметил Шкиряк.

      Он также заверил, что это решение не противоречит принципам демократии, поскольку речь идет о временно оккупированных РФ территориях Украины. По его мнению, люди, которые проживали на оккупированной территории, подвергались тотальному психологическому воздействию со стороны государства-агрессора.

      "Поэтому никаких споров по поводу демократии здесь быть не может. Этим людям нужно время для адаптации в нормальной, цивилизованной, европейской Украине. Чтобы у них открылись глаза и они поняли, что происходит и как их фактически превращали в зомби", – подчеркнул советник министра.

      Отметим, что в июне 2018 года Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил мнение, что после деоккупации Донбасса жители этих территорий не должны голосовать на выборах президента и в Верховную Раду в течение 3-5 лет.

      Напомним, недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вероятность того, что ситуация на Донбассе, где проходит российско-украинская война, со временем превратится в замороженный конфликт, зависит от результатов выборов в Украине.

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Зорян Шкиряк Министерство внутренних дел
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей
      сегодня , 09:01 Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей
      Ірина Поліщук 743
      Чем черт не шутит: Минобороны России вытягивает деньги из ВПК
      сегодня , 08:40 Чем черт не шутит: Минобороны России вытягивает деньги из ВПК
      Злой Одессит 1329
      Покоряется целям Путина: какой шпионский план задумал Трамп
      сегодня , 01:15 Покоряется целям Путина: какой шпионский план задумал Трамп
      Іван Яковина 558
      Книгоманам на замітку: новинки від видавництва "BookChef" на різні смаки
      16 января , 22:00 Книгоманам на замітку: новинки від видавництва "BookChef" на різні смаки
      Книги для гурманів 233
      Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
      16 января , 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
      Альона Захарова 171
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук