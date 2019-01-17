"Их превращали в зомби": в МВД предлагают запретить голосовать жителям оккупированных территорий

Советник главы МВД Арсена Авакова, Зорян Шкиряк считает, что на выборах президента Украины и Верховной Рады жителям оккупированных территорий нельзя давать право голосовать.

Об этом он заявил во время интервью для "Обозревателя".

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К сожалению, эти граждане Украины в последние годы – причем, это не пять лет с начала войны, а лет двадцать точно – были под влиянием тотальной российской пропаганды. Безусловно, кто-то больше, кто-то меньше. Но эти люди, особенно, учитывая то, что происходит сейчас, не могут адекватно воспринимать ситуацию в Украине,

– отметил Шкиряк.

Он также заверил, что это решение не противоречит принципам демократии, поскольку речь идет о временно оккупированных РФ территориях Украины. По его мнению, люди, которые проживали на оккупированной территории, подвергались тотальному психологическому воздействию со стороны государства-агрессора.

"Поэтому никаких споров по поводу демократии здесь быть не может. Этим людям нужно время для адаптации в нормальной, цивилизованной, европейской Украине. Чтобы у них открылись глаза и они поняли, что происходит и как их фактически превращали в зомби", – подчеркнул советник министра.

Отметим, что в июне 2018 года Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил мнение, что после деоккупации Донбасса жители этих территорий не должны голосовать на выборах президента и в Верховную Раду в течение 3-5 лет.

Напомним, недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вероятность того, что ситуация на Донбассе, где проходит российско-украинская война, со временем превратится в замороженный конфликт, зависит от результатов выборов в Украине.