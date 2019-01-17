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      Як Росія збирається повернути Україну у свою сферу впливу

      3823 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко вважає, що Росія ретельно готувалася до українських президентських виборів у 2019 році. Так, головною ціллю РФ залишається проведення своїх кандидатів до влади в Україні.

      Про це йдеться на сайті глави держави.

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      Українська армія протягом останніх років якісно зміцнилася, і усвідомлюючи, що будь-яка подальша спроба військового вторгнення закінчиться для окупантів плачевно, в Кремлі основну ставку сьогодні роблять на підрив України зсередини. 2019 рік з цієї точки зору буде визначальним. В Кремлі до нього готувалися ретельно і довго. Що планують у Москві не є секретом. Власне, керівництво Росії цього особливо й не приховує – провести на президентських і парламентських виборах в Україні підконтрольну собі владу,
      – вважає Порошенко.

      На його думку, мета цих дій цілком зрозуміла, Росія хоче зупинити демократичний розвиток України.

      Операція з впливу на українські вибори Росією вже ведеться повним ходом. Мета її теж зрозуміла: зупинити демократичний розвиток України, її рух у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції, повернути її у так звану "російську сферу впливу", – додав президент.

      Він запевнив, що зробить усе для проведення чесних виборів у країні та повідомив, що запросив для спостереження за президентськими виборами спостерігачів від авторитетних міжнародних організацій та окремих держав.

      Нагадаємо, радник глави МВС України Арсена Авакова, Зорян Шкіряк, вважає, що на виборах президента України і Верховної Ради жителям окупованих територій не можна давати право голосувати. На його думку, люди, які проживали на окупованій території, піддавалися тотальному психологічному впливу з боку держави-агресора.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Петро Порошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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