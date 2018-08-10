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Как снимает камера смартфона Meizu 16: эффектные фото

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Как снимает камера Meizu 16
Как снимает камера Meizu 16 / Фото из открытых источников

8 августа компания Meizu официально представила новую линейку флагманов Meizu 16 и 16 Plus. Среди главных преимуществ новинок можно назвать и камеру, хотя по основным параметрам она похожа на ту, что и у предшественника Meizu 15.

Издание prostotech.com опубликовало снимки, сделанные на новенький Meizu 16.

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Благодаря усовершенствованному алгоритму и чипсету Snapdragon 845 удалось повысить производительность камеры.

Як знімає камера Meizu 16

Как снимает камера Meizu 16

Это доказывают и снимки с камеры Meizu 16. Так, когда уровень освещения хороший, детали и резкость фотографии действительно впечатляющие. И даже в условиях слабого освещения телефон смог захватить детальный снимок без цифрового шума.

Як знімає камера Meizu 16

Выходят удачные фото даже в условиях недостаточного света

Как известно, Meizu 16 и 16 Plus получили сдвоенную камеру с сенсором Sony IMX380 с разрешением 12 Мп, апертурой f / 1.8 и OIS и размером пикселя 1,55 мкм и сенсором Sony IMX350 с разрешением 20 Мп и диафрагмой f / 2.6 с размером пикселя 1,0 мкм.

Фронтальная камера имеет диафрагму f / 2.0 с разрешением 20 Мп.

Як знімає камера Meizu 16

Смартфон получил мощный процессор

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Теги: Техно Смартфоны Meizu
Источник: 24 Канал
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