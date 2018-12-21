Как транш МВФ повлияет на рынок недвижимости Украины: объяснение эксперта

21 декабря Украина получила первый транш от Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы stand-by.

После нового транша золотовалютные резервы выросли до более 20 миллиардов долларов и это способствует стабильности экономики Украины.

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Специалисты отмечают, что в последний раз на таком уровне они были более 5 лет назад – до того, как Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС в Вильнюсе осенью 2013-го.

Эксперты по недвижимости спрогнозировали, какое влияние может иметь новый транш на отечественный рынок в ближайшей перспективе.

По словам представителя Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуарда Бразаса, глобального влияния на рынок транш МВФ иметь не будет.

По большому счету, транш МВФ – это перекредитация уже существующих долгов Украины. Речь идет об оптимизации выплат по тем кредитным обязательствам Украины, которые уже достаточно давно. По сути, новый транш, как придет, так и уйдет. Он не предусматривает никаких программ развития, благодаря которым одолженные деньги шли бы напрямую в экономику,

– пояснил эксперт в комментарии 24 канала.

Он сравнил это с перекладывание денег из одного кармана в другой.

"Это не вымоет деньги из нашего бюджета, не сделает нас беднее, поэтому не даст повода рынку недвижимости падать, но и не будет давать поводов рынку", – добавил Бразас.

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Аналитик также пояснил, что на приход новых инвесторов этот транш значительного влияния не окажет.

Курс на 2019-й у нас выбран, поэтому здесь все равно инвесторы будут ждать результатов, кто есть кто по итогам года. Я не прогнозирую на 2019-й год каких-то кардинальных изменений в ту или иную сторону – глобального повода для падений на рынке недвижимости Украины сейчас нет. Но с другой стороны – повода для роста не будет по той простой причине, что все будут ждать выборов-2019 и не будут рисковать,

– подчеркнул он.

По словам специалиста Эдуарда Бразаса, результаты президентских и парламентских выборов будут иметь гораздо большее влияние на ситуацию на рынке недвижимости в Украине, чем финансовые вливания от международных партнеров.

Ранее 24 канал писал о прогнозах экспертов о том, чего стоит ожидать от рынка недвижимости в Украине в 2019 году.