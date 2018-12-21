19:25
21 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Солист для Nirvana. Клоуны под куполом Госдумы
      Вєсті Кремля
      23:11, 20 декабря
      Вести.UA: Украинский Шелдон Купер. Звездное правительство
      Вєсті.UA
      21:59, 20 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Как транш МВФ повлияет на рынок недвижимости Украины: объяснение эксперта

      193 Читати новину українською
      Повлияет ли транш МВФ на рынок недвижимости в Украине
      Повлияет ли транш МВФ на рынок недвижимости в Украине / Коллаж 24 канала

      21 декабря Украина получила первый транш от Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы stand-by.

      После нового транша золотовалютные резервы выросли до более 20 миллиардов долларов и это способствует стабильности экономики Украины.

      Читайте также: Что будет с ценами на жилье после выборов 2019: строители сделали неутешительный прогноз

      Специалисты отмечают, что в последний раз на таком уровне они были более 5 лет назад – до того, как Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС в Вильнюсе осенью 2013-го.

      Эксперты по недвижимости спрогнозировали, какое влияние может иметь новый транш на отечественный рынок в ближайшей перспективе.

      По словам представителя Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуарда Бразаса, глобального влияния на рынок транш МВФ иметь не будет.

      По большому счету, транш МВФ – это перекредитация уже существующих долгов Украины. Речь идет об оптимизации выплат по тем кредитным обязательствам Украины, которые уже достаточно давно. По сути, новый транш, как придет, так и уйдет. Он не предусматривает никаких программ развития, благодаря которым одолженные деньги шли бы напрямую в экономику,
      – пояснил эксперт в комментарии 24 канала.

      Он сравнил это с перекладывание денег из одного кармана в другой.

      "Это не вымоет деньги из нашего бюджета, не сделает нас беднее, поэтому не даст повода рынку недвижимости падать, но и не будет давать поводов рынку", – добавил Бразас.

      Читайте также: Эксперты рассказали, как введение в Украине военного положения повлияло на рынок недвижимости

      Аналитик также пояснил, что на приход новых инвесторов этот транш значительного влияния не окажет.

      Курс на 2019-й у нас выбран, поэтому здесь все равно инвесторы будут ждать результатов, кто есть кто по итогам года. Я не прогнозирую на 2019-й год каких-то кардинальных изменений в ту или иную сторону – глобального повода для падений на рынке недвижимости Украины сейчас нет. Но с другой стороны – повода для роста не будет по той простой причине, что все будут ждать выборов-2019 и не будут рисковать,
      – подчеркнул он.

      По словам специалиста Эдуарда Бразаса, результаты президентских и парламентских выборов будут иметь гораздо большее влияние на ситуацию на рынке недвижимости в Украине, чем финансовые вливания от международных партнеров.

      Ранее 24 канал писал о прогнозах экспертов о том, чего стоит ожидать от рынка недвижимости в Украине в 2019 году.

      читайте также:
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Деньги Выборы Президента 2019 Новости недвижимости Украины Транш МВФ Рынок недвижимости МВФ
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как Украине занять оружейные рынки, с которых США зачищают РФ
      сегодня , 19:04 Как Украине занять оружейные рынки, с которых США зачищают РФ
      Андрій Воропаєв 213
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      22 декабря , 15:00 Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      Запрет на салюты: как будут наказывать нарушителей
      сегодня , 19:01 Запрет на салюты: как будут наказывать нарушителей
      Ірина Поліщук 88
      Как транш МВФ повлияет на рынок недвижимости Украины: объяснение эксперта
      сегодня , 17:31 Как транш МВФ повлияет на рынок недвижимости Украины: объяснение эксперта
      193
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      ТОП-10 историй из детства украинских политиков (Фото)
       1 июня 2014 , 09:01
      Как оформить субсидию в Украине через интернет: инструкция
       25 октября , 14:47
      Escape: короткометражный боевик от Audi
       3 сентября , 18:32
      Гравці відомої команди розповіли, як вижили в жахливій авіакатастрофі, коли загинуло 70 людей – заплакав навіть психолог
       28 ноября , 15:47
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук